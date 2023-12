Weihnachten im Kölner Dom: Polizeikontrolle bei jedem Gottesdienstbesucher nach Terrordrohung

Angesichts mutmaßlicher Anschlagspläne auf den Kölner Dom solle man keine Angst zeigen, erklärte der Innenminister von NRW Herbert Reul. Das werte sonst Terroristen auf. Nichtsdestotrotz muss sich jeder Besucher der Weihnachtsgottesdienste einzeln strengster Polizeikontrollen unterziehen lassen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO / Christoph Hardt

Den Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Spanien sollen Informationen vorliegen, wonach eine "islamistische Terrorzelle" zu Weihnachten oder Silvester einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant habe. Das berichtete unter anderen der WDR am Morgen des Heiligabends, am 24. Dezember 2023. Demnach solle auch eine andere Kirche in Wien ein mögliches Ziel eines Terroranschlags sein. Erhöhte Terrorgefahr: Sicherheitsmaßnahmen auf dem Berliner Weihnachtsmarkt verschärft Der WDR meldete, dass Sicherheitsbehörden laut ARD-Informationen "einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom erhalten" hätten. Die Polizei habe nach Eingang der Informationen noch das Ende der Samstagabendmesse in der Kathedrale abgewartet. Im Anschluss an den Gottesdienst habe man den Dom sofort mit Spürhunden untersucht – und diese Maßnahme auch noch während der Nacht zum Sonntag fortgesetzt. Zumindest Sprengstoff sei dabei nicht entdeckt worden. Auch der ARD-Experte für Terrorismus und Innere Sicherheit Michael Götschenberg meldete sich schon zu Wort. Nach seinen Informationen habe es "im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Anschlagsplänen auch eine Festnahme eines Mannes im Saarland" gegeben. Die Kölner Polizei wolle sich dazu wegen laufender Ermittlungen durch den Staatsschutz bisher nicht äußern. Allerdings gab der Chef der Kölner Kriminalpolizei Michael Esser in einer Pressemitteilung vom Samstagabend bekannt, dass sich die Anschlagspläne auf Silvester beziehen würden. Nun werde man dennoch schon für die Weihnachtstage alles Erdenkliche für die Sicherheit der Dombesucher in die Wege leiten. Somit organisiert die Polizei zeitnah weihnachtliche Kontrollmaßnahmen für jeden Besucher des Kölner Doms. Dafür würden bereits zu Heiligabend "alle Besucher vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen", teilt der Kölner Polizeichef mit. Die Gottesdienstbesucher sollten ihre Taschen zu Hause lassen und wegen der Kontrolle eines jeden Einzelnen vor allem frühzeitig zur Messe kommen. Am Sonntagmorgen erklärte dann auch Dompropst Guido Assmann, dass über die Weihnachtstage bei allen Gottesdiensten Zugangskontrollen durchgeführt würden: "Alle Weihnachtsgottesdienste im Kölner Dom finden statt, aber sie werden mit Zugangskontrollen verbunden sein, die leider nötig sind." Aber man solle dennoch keinesfalls auf den Weihnachtsgottesdienst verzichten, appellierte der NRW-Innenminister Herbert Reul. Man dürfe die Terroristen nicht aufwerten, in dem man Angst zeige: "Mein Appell: Gehen Sie in die Kirche, feiern Sie das Weihnachtsfest. Angst ist die Währung von Terroristen. Wir dürfen sie nicht zusätzlich aufwerten." Mehr zum Thema - Warum lässt CIA ihre Beteiligung an ukrainischen Terrormorden ans Licht kommen?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.