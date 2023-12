Fotoreportage: Hochwasser in Köln bei einem Rheinpegel von 4 Metern über Normalhöhe

Mit dem Tauwetter fließen zurzeit große Massen Schmelzwasser den Rhein hinunter. Seit Tagen ist der Fluss in Köln über die Ufer der rechten Rheinseite getreten. Noch haben die Mitarbeiter der Hochwasserzentrale alles im Griff.

© Felicitas Rabe

Von Felicitas Rabe Der durchschnittliche Normalwert für den Rheinpegel beträgt 3,21 Meter. Seit Tagen sorgen indes schmelzende Schneemassen für einen stetigen Anstieg des Pegels. Am Samstag ist der Rhein bei einem Pegel von 7,37 Meter auf der rechten Rheinseite schon weit über seine Ufer getreten. Bereits bei einem Pegelstand von 5,50 Meter wird in Köln die kleine Hochwasserschutzzentrale eingerichtet. Bei 6,20 Meter wird die Hochwassermarke I erreicht. Ab dann dürfen Schiffe nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und ausschließlich im mittleren Flussdrittel fahren. Ab einem Pegelstand von 7,00 Meter müssen Mitarbeiter der großen Hochwasserschutzzentrale antreten und im Schichtsystem rund um die Uhr präsent sein. Während Rheinuferpromenaden in anderen Stadtteilen schon ab 5,80 Metern überschwemmt werden, wird die Altstadtpromenade ab einem Pegelstand von 8,10 Meter geflutet. Aktuell sorgen in Köln bereits 24 Pumpen für eine Entlastung der Kanalisation. Noch bekommt der normale Einwohner nicht viel mit von den routinierten Arbeiten der Hochwasserzentralen mit. Aber der größte deutsche Fluss wächst inmitten der Großstadt zu einem Strom mit gewaltigen Ausmaßen heran. Eine Fotoreportage vermittelt ein paar Impressionen. Blick auf die Deutzer Brücke, den Kölner Dom und das überflutete Rheinufer in Köln Deutz. Ein Angler fischt im Rhein-Hochwasser in Köln-Deutz nach Zandern. "Weihnachtsgänse" mästen sich auf vom Hochwasser überfluteten Feldern in Köln-Poll. Ein vom Hochwasser überfluteter und bereits geräumter Campingplatz an der Autobahnbrücke in Köln-Poll. Am überfluteten Rheinufer in Köln-Poll stellt ein Kölner Künstler seine Miniaturgemälde von Kölner Panoramen aus, die er auf selbst gesammelten Rheinkieseln zeichnet. Dazu lädt er die Spaziergänger zu Glühwein ein. Das Hochwasserpumpwerk in Köln-Bayenthal, fotografiert von der Severinsbrücke. Die Kölner Eisenbahnbrücke "Südbrücke", fotografiert von den Poller Wiesen. Bei Hochwasser stehen auch die Brückenpfeiler am sonst trockenen Ufer im Wasser. Die "Rheinprinzessin" kann bei Hochwasser von der Rheinpromenade in der Altstadt über einen waagerechten Zugang erreicht werden. Normalerweise müssen die Touristen dort die Zugangsrampen zu den Schiffsrundfahrten steil bergab laufen. Sightseeing mit Blick auf das Rheinhochwasser im Rheinauer Hafen, Kölner Südstadt. Blick auf den Rhein von der Deutzer Brücke in Richtung Süden. Blick auf das winterliche Rheinhochwasser aus Köln-Deutz. Mehr zum Thema - München: Einsparungen machen aus einem halben Tag Schnee fünf Tage Chaos

