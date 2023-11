Flüchtlinge vergewaltigen 15-Jährige in Hamburg: Fast alle kommen auf Bewährung frei

Neun (!) Männer mit Migrationshintergrund vergewaltigten 2020 in einem Hamburger Stadtpark eine wehrlose, alkoholisierte 15-jährige Schülerin mehrfach. Darüber hinaus filmten sie das Geschehen und raubten sie aus. Die Strafen des Hamburger Landgerichts wirken wie eine Farce.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Jugendkammer des Hamburger Landgerichts hat am Dienstag entschieden, dass acht von neun verurteilten Gruppenvergewaltigern auf freiem Fuß bleiben dürfen. Das berichtete die Junge Freiheit. Die Täter hatten eine betrunkene und wehrlose Schülerin in einem Hamburger Stadtpark mehrfach vergewaltigt, schwer misshandelt, ausgeraubt und Videos von der Tat gemacht. Die Angeklagten im Alter zwischen 19 und 23 Jahren erhielten Bewährungsstrafen von ein bis zwei Jahren. Lediglich ein 19-jähriger Iraner muss für zwei Jahre und neun Monate in Jugendhaft. Am helllichten Tag: Junge Mutter in Hamburger Grundschule vergewaltigt Acht der neun Verurteilten haben laut Medienberichten einen Migrationshintergrund. Sie stammen unter anderem aus Polen, Ägypten, Libyen, Kuwait, dem Iran, Armenien und Afghanistan. Laut BILD zeigte keiner der Angeklagten während des Prozesses Reue. Einer soll sogar während der Urteilsverkündung beinahe eingeschlafen sein. Da kann man wirklich nur noch wütend den Kopf schütteln😤9 sogenannte „junge Männer“ der Gruppenvergewaltigung überführt und verurteilt und nur einer geht in den Knast👇Die Kerle werden daraus „lernen“, aber nicht das, was sich die Richter vorstellen ! https://t.co/yWDi0KEPWG — Reinhard Kessler (@ReinhardKessle1) November 28, 2023 Mehr zum Thema – Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park: Tatverdächtige Afrikaner haben keine Aufenthaltsgenehmigung

