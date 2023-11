Bundesnetzagentur: Netzbetreiber dürfen bei Überlastung den Strom einschränken

Betroffen sind fernsteuerbare Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos, wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht. Für die Dauer der Überlastung soll die Leistung auf bis zu 4,2 Kilowatt gesenkt werden dürfen.

Quelle: www.globallookpress.com © Wolfgang Maria Weber/imago-images

Stromnetzbetreiber dürfen ab Januar den Bezug durch Verbraucher zeitweise einschränken. Das teilte die Bundesnetzagentur am Montag mit. Betroffen von der Regelung würden fernsteuerbare Wärmepumpen und Ladestationen für Elektroautos sein, wenn eine Überlastung des Stromnetzes droht. Zur Begründung sagte die Behörde, dass der größte Teil der Niederspannungsnetze für viele neue Wärmepumpen und private Ladestationen noch nicht ausgelegt sei. Allerdings müsse auch bei einer Einschränkung des Strombezugs eine Mindestleistung immer zur Verfügung stehen, sodass Wärmepumpen betrieben und Elektroautos weiter geladen werden könnten. Für die Dauer der Überlastung dürfe die Leistung auf bis zu 4,2 Kilowatt gesenkt werden. Damit könnten Wärmepumpen weiter betrieben werden, so die Bundesnetzagentur, und Elektroautos in zwei Stunden für 50 Kilometer Strecke nachgeladen werden. Analyse Teurer Strom in Deutschland: Arme Geringverbraucher zahlen am meisten "Keine wesentlichen Komforteinbußen" Wer seine Wärmepumpe oder Ladestation auf diese Weise fernsteuern lässt, darf mit finanziellen Ermäßigungen rechnen, entweder als jährliche Pauschale oder als Verringerung des Strompreises für die betreffenden Geräte um 60 Prozent. Laut der Behörde würden aber derartige Eingriffe durch die Netzbetreiber nur in Ausnahmefällen erfolgen und ohne "wesentliche Komforteinbußen" erfolgen. Der reguläre Haushaltsstrom sei nicht betroffen. Vollständige Abschaltungen der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen sollen dagegen nicht mehr zulässig sein, betonte die Bundesnetzagentur. Außerdem seien die Netzbetreiber künftig verpflichtet, ihre Steuerungseingriffe auf einer gemeinsamen Internetplattform zu veröffentlichen, um aufzuzeigen, wenn in Netzbereichen Überlastungsprobleme auftreten. Mehr zum Thema – Studie: Stromdefizit an 150 Tagen pro Jahr – Sonnen- und Windenergie reichen nicht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.