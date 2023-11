Finanzminister Lindner beendet zum Jahresende Strom- und Gaspreisbremsen

Die sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen werden zum Jahresende beendet. Das erklärte Finanzminister Christian Lindner. Grund sei das Urteil des Verfassungsgerichts und die daraus folgende Schließung des Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Nicht gespart wird an der Hilfe für Kiew.

Quelle: Legion-media.ru © XThomasxImox

Die staatlichen sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen werden anders als geplant nicht bis März 2024 verlängert. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte dem Deutschlandfunk, dass diese Instrumente zur Entlastung der Bürger "zum Jahresende beendet" werden. Meinung Ampel abgeschaltet, Deutschland steht mit abgewürgtem Motor Der Grund ist, dass der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, aus dem diese Hilfen bislang finanziert werden, nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr zur Verfügung steht. Lindner erklärte: "Zum 31.12. dieses Jahres wird der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds geschlossen. Es werden daraus keine Auszahlungen mehr erfolgen. Die Strom- und Gaspreisbremsen werden ebenfalls zum Jahresende beendet werden." Der Minister ließ offen, ob damit auch die Absenkung der Netzentgelte für das kommende Jahr. Diese würden in jedem Fall nicht mehr aus dem Stabilisierungsfonds finanziert. Alles Weitere müsse im Haushaltsverfahren für 2024 geklärt werden. Offen sei auch, ob der Haushalt 2024 noch in diesem Jahr beschlossen werden. Der Minister sprach von einem sehr "ambitionierten Fahrplan". Es werde Einiges auf die Ampel zukommen. So müssten Zinsausgaben, die bislang aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds genommen wurden, künftig aus dem Bundeshaushalt geleistet werden. Es handele sich um einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag. Bei den der Ampel wirklich wichtigen Themen wird nicht gespart. So stellte Lindner klar, dass die Verdopplung der Hilfen für die Kiewer Regierung von vier auf acht Milliarden Euro kommen werde: "Die Unterstützung der Ukraine steht nicht infrage." Gleichzeitig kündigte der Minister strukturelle Entscheidungen an. Finanzhilfen an Industrieunternehmen müssten durch eine Reduzierung von Ausgaben an anderer Stelle kompensiert werden. Konkret nannte Lindner an dieser Stelle die Sozialausgaben. Eine neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse auch 2024 wollte Lindner nicht definitiv ausschließen. Er stellte aber klar, dass dies "sehr begründungspflichtig" wäre. Das Bundesverfassungsgericht habe die Begründungspflicht für Notlagen inzwischen präzisiert. Eine unter anderem von SPD und Grünen geforderte Reform der "Schuldenbremse" lehnte Lindner erneut ab. Der Staat ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Mehr zum Thema – Wirtschaftseinbruch: Kinderbuchautoren gehören nicht ins Wirtschaftsministerium

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.