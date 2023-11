Gaza-Konflikt: Grünen-Politiker Beck zeigt FC Bayern-Profi Mazraoui wegen falscher Solidarität an

Erneut ist in den etablierten Medien die annähernde medial-politische Einheitslinie im Rahmen eines herausfordernden Ereignisses zu beobachten. Mit Beginn der israelischen militärischen Reaktionen in Richtung Gazastreifen, die auf die zum Teil schockierenden Ereignisse und Bilder des 7. Oktobers folgten, wird den Bürgern, ähnlich wie im Ukraine-Konflikt, nun seitens eines Großteils der hiesigen Medien im auffälligen Schulterschluss mit der Politik die vereinbarte und damit eingeforderte Staatsräson zu Israel vermittelt.

Mehrere nationale wie internationale Fußball-Profis wagten es jetzt ihre Solidarität hinsichtlich des Leids der Menschen in Gaza zu äußern. Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) erkennt in den Äußerungen die "Billigung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und stellte Strafanzeige gegen den FC-Bayern München Spieler Noussair Mazraoui. Auch der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi, Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, erfährt eine "juristische Prüfung" seiner privaten Aussagen zum Thema Gaza-Israel-Konflikt.

Volker Beck ist neben seiner Tätigkeit als Grünen-Abgeordneter und migrationspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion auch Geschäftsführer des "Tikvah Instituts" (gegründet im Sommer 2020) und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Auf der Webseite des Instituts heißt es zur Motivation der Gründung:

"Das Jahr 2020 hat während der Corona-Pandemie eine Renaissance der Verschwörungsideologien sowie eine Aktualisierung antisemitischer Mythen und Erzählungen bei gleichzeitig erstaunlicher Verbreitung gebracht. Lange hoffte man, dass mit der Aufklärung und Verbreitung der Kenntnisse über die Geschichte des Holocaust der Antisemitismus auszurotten wäre."

Mazraoui ist ein marokkanisch-niederländischer Fußballspieler. Er steht seit Juli 2022 beim FC Bayern München unter Vertrag und ist Nationalspieler Marokkos. Mazraoui geriet in den Fokus der Medien, da er sich auf seinem Instagram-Account zu den Ereignissen im Gaza-Israel Konflikt positionierte. Am 18. Oktober teilte der Profi seinen Followern in einem Video folgende private Wahrnehmung mit:

"Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Amen."

Medien, Politik, wie auch Verantwortliche des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) forderten von Mazraoui, wie auch von den Bayern-Verantwortlichen, umgehende Erklärungen bis zu Distanzierungen von dem Inhalt. Am 20. Oktober berichtete die ARD-Sportschau von der erwarteten Umsetzung. Der FC Bayern München hatte in einer kurzen Pressemitteilung des Vereins mitgeteilt:

"Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben."

In dem sich rechtfertigenden Inhalt heißt es weiter, dass "der FC Bayern und Noussair Mazraoui der Übertragung des Nah-Ost-Konflikts und seiner Gewalt in das dem Frieden verpflichteten Deutschland entschieden entgegentreten". Der Verein stehe "an der Seite der jüdischen Gemeinde Deutschlands und an der Seite Israels". Schon zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass "gegen Mazraoui persönlich eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München I eingegangen ist", so BR24 berichtend, ohne Details zum Antragsteller zu nennen.

Mazraoui wurde zudem vom jüdischen Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland zu "einem Gespräch" eingeladen. Laut Zeit-Artikel vom 24. Oktober kritisiere der Verband den "Spieler und Verein" zum Umgang mit dem Ereignis, wie auch der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster. Volker Beck äußerte sich nun am 1. November zu der bekannt gewordenen Anzeige gegen die Person Mazraoui gegenüber der Bild-Zeitung mit der Erklärung:

"Die Aussage 'hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen' kann man nach dem Massaker vom 7.10. nur als Billigung der Taten der Hamas verstehen. Die Billigung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist strafbar. Auch nach den verbalen Ausflüchten von Mazraoui kann es kein einfaches 'Schwamm drüber!' geben. Der Umgang des FC Bayern ist hier armselig. Ich hoffe, dass die Justiz den Vereinsoberen die Dimension des Vorgangs vor Augen führt."

Die privaten Äußerungen mehrerer, auch internationaler, Fußball-Profis beschäftigt die deutschen Medien. Schlagzeilen seit dem 9. Oktober, dem Beginn der unbarmherzigen Bombardierungen des Gazastreifens durch Israel, lauten:

Mo Salah (ägyptischer Fußballspieler beim FC Liverpool) fordert humanitäre Hilfe im Gazastreifen – und erntet Kritik

Pro-Palästinensische Postings – Protestierende Profis: Der Hamas-Terror und der Krieg in Gaza bringt Fußball-Klubs in die Bredouille

Schalke-Profi mit Pro-Palästina-Post – Der FC Schalke 04 kritisiert seinen 19 Jahre alten Spieler Kabadayi (deutsch-türkischer Fußballspieler)

Antiisraelische Posts von Fußballprofis: Werte müssen mehr als Worte sein

"Palästina wird frei sein": Profifußballer und ihre irritierenden Anti-Israel-Beiträge

Mainzer Fußballprofi und der Krieg in Gaza: Fall El Ghazi eskaliert

In diesem Fall hätte der Verein Mainz 05 die jüngsten Äußerungen Anwar El Ghazis "auf dessen Social-Media-Kanälen mit Überraschung und Unverständnis zur Kenntnis genommen". So hätten die Verantwortlichen "noch am Montag mitgeteilt, El Ghazi habe nach seinem ersten Post Reue gezeigt und werde nach einer Abmahnung wieder eingegliedert". Nach weiteren Statements des Fußballers teilte der Klub nun mit, "den Sachverhalt 'juristisch prüfen und dann bewerten' zu wollen".

El Ghazis aktuell kritisierter längerer Standpunkt auf Instagram lautet in Auszügen im Wortlaut:

"[…] Ich bin gegen Krieg und Gewalt … die Tötung aller unschuldigen Zivilisten … jede Form der Diskriminierung … Islamophobie … Antisemitismus … Genozid … Apartheid … Besetzung … Unterdrückung […]"

El Ghazi schreibt zudem, dass er sich "nicht von dem distanziere, was ich gesagt habe". Er werde "bis zu meinem letzten Atemzug für Menschlichkeit und die Unterdrückten einstehen". Der juristisch attackierte Mazraoui wird am 25. Oktober auf Sky Sport mit den Worten zitiert:

"Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Ich verstehe nicht, warum über mich das Gegenteil gedacht wird und warum ich mit hasserfüllten Gruppen in Verbindung gebracht werde. Täglich werden unschuldige Menschen getötet durch diesen schrecklichen Konflikt, der außer Kontrolle geraten ist. Abschließend möchte ich klarstellen, dass es nie meine Absicht war, bewusst oder unbewusst jemanden zu beleidigen oder zu verletzen."

Die Bild-Zeitung titelte zu den jüngsten Äußerungen von Karim Benzema, französisch-algerischer Weltfußballer des Jahres 2022: "Benzema verstört mit Lügen-Tweet zu Gaza". Dieser teilte in einem X-Posting vom 15. Oktober mit:

"All unsere Gebete für die Einwohner von Gaza, die einmal mehr zum Opfer ungerechter Bombardierungen werden, bei denen weder Frauen noch Kinder verschont werden."

Bild-Redakteurin Carmen Kayser kommentierte diesbezüglich wörtlich in ihrem Artikel vom 18. Oktober:

"Eine glatte Lüge. Fakt ist: Frauen und Kinder verschonen – genau das tut die israelische Armee so gut es geht, auch zum eigenen militärischen Nachteil und im Einklang mit dem Völkerrecht."

Mehr zum Thema – Deutsche Politik: Emotionale Überwältigung statt Vernunft