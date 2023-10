Asyldebatte: Cottbus begrenzt Aufnahme auf gesetzliche Vorgabe – Grüne empört

Bereits am Mittwoch wurde ein gemeinsamer Antrag von AfD und CDU in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung angenommen. Dafür stimmten neben der AfD und der CDU auch ein Abgeordneter der SPD. Der Antrag sieht vor, dass die Aufnahme von Geflüchteten auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß beschränkt wird. Die Fraktionen von Die Linke und der SPD enthielten sich zum größten Teil. Gegenstimmen kamen vor allem von den Grünen.

Im Jahr 2021 wurde in Cottbus ein Antrag angenommen, der vorsah, freiwillig mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Cottbus ernannte sich zum "sicheren Hafen" für Flüchtlinge. Der Antrag war damals mit nur einer Stimme Mehrheit angenommen worden. In dem nun bewilligten gemeinsamen Antrag von CDU und AfD heißt es:

"Die Stadtverordnetenversammlung bekennt sich zum Beschluss A-06-18/21. Punkt 2 des vorgenannten Beschlusses wird so geändert, dass sich die Stadt Cottbus auch künftig zur Aufnahme von Geflüchteten im gesetzlichen Rahmen verpflichtet und an geltendes Recht gebunden bleibt."

Geändert hat sich demnach nur, dass Cottbus künftig kein zusätzliches Aufnahmekontingent zur Verfügung stellen wird. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird nicht grundlegend abgelehnt, aber dennoch wird der Beschluss skandalisiert. Denn er wurde mit den Stimmen von CDU, AfD und einer Stimme aus der SPD beschlossen. Die Grünen kritisieren die Annahme des Antrags. Die Brandmauer nach rechts werde weiter eingerissen, heißt es aus der Partei.

Stefan Binder, Kreisverbandsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen teilte dazu mit:

Martin Kühne, stellvertretender Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Cottbus, hebt seinerseits hervor:

"Die heutige Entscheidung ist ein verheerendes Zeichen, ein katastrophales Signal an die Geflüchteten und überhaupt alle Ausländerinnen und Ausländer in unserer Stadt! Es hebt den Status als 'sicherer Hafen' de facto auf. Und das in einer Zeit, in der wir uns Zuzug aus dem In- und Ausland und ein Image als weltoffene, willkommen heißende Stadt nur wünschen können."