Umfrage: Deutsche Unternehmen kürzen Investitionspläne

Einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge erwarten die Unternehmer in Deutschland eine weitere Verschlechterung der Geschäftsaussichten in dieser größten Volkswirtschaft der Europäischen Union. In der Hälfte der 24.000 befragten Unternehmen sieht man vor allem in der aktuellen deutschen Wirtschaftspolitik ein Geschäftsrisiko.

Quelle: Gettyimages.ru

Die Unternehmen in Deutschland kürzen ihre Investitionspläne und stellen keine neuen Mitarbeiter ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Analyse Zum digitalen Euro verdammt Der Umfrage zufolge sehe man in den Unternehmen keine Anzeichen für einen "selbsttragenden" Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der EU. In mehr als die Hälfte der 24.000 befragten Unternehmen sieht man in der deutschen Wirtschaftspolitik ein Geschäftsrisiko. Auch in der Industrie wachsen laut der Umfrage die Sorgen. "Wir sehen bisher keine Anzeichen für einen selbsttragenden Aufschwung", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in einer Stellungnahme. Und er fügte hinzu: "Im Gegenteil: Die Unternehmen haben ihre dafür wichtigen Investitionspläne und ihre Einstellungsabsichten nach unten korrigiert – beides im negativen Bereich." Nur in 13 Prozent der befragten Unternehmen erwartet man in den nächsten 12 Monaten einen Aufschwung, 35 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung der Lage und erwarten, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr weiter schrumpfen wird. In der DIHK-Umfrage wurden die Energie- und Rohstoffpreise als größte Bedrohung für die deutsche Wirtschaft hervorgehoben, während der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sowie die schwache Binnennachfrage ebenfalls als große Herausforderungen für die Unternehmen in der Zukunft angesehen werden. Die deutsche Wirtschaft wächst seit mehr als einem Jahr nicht mehr, und Ökonomen gehen aufgrund der Energiekrise, der schwachen chinesischen Nachfrage und der steigenden Zinsen von einer Rezession bis Dezember aus. Die DIHK-Wirtschaftsforscher haben ihre Prognose vom Mai, wonach Deutschland in diesem Jahr ein Nullwachstum verzeichnen werde, nach unten korrigiert und rechnen nun mit einem Rückgang um 0,5 Prozent, gefolgt von einem Nullwachstum im Jahr 2024. Mehr zum Thema – Bundesbank: Deutsche Wirtschaft schrumpft

