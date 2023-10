"Hurz" – Hape Kerkeling hält Laudatio auf Strack-Zimmermann

Der Entertainer Hape Kerkeling hat eine Laudation gehalten – auf die Abgeordnete und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Diese setze sich gegen den Antisemitismus ein und sei eine Politikerin, wie sie das Land brauche.

Quelle: www.globallookpress.com © Oliver Berg/dpa

Die bekannte FDP-Bundestagsabgeordnete und Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist am Donnerstag von der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf mit der Josef-Neuberger-Medaille geehrt worden. "Anti-Christ, Satans Braut": 1.800 Euro Strafe für Beleidigung von Strack-Zimmermann Als Grund für die Auszeichnung nannte die Gemeinde das Engagement der Frau mit den zwei Doppelnamen "für die jüdische Gemeinschaft und im Kampf gegen Antisemitismus". Die Laudatio hielt der Entertainer und Autor Hape Kerkeling, der in den frühen 90ern mit der Fernsehsendung "Total Normal" Bekanntheit erlangte. Kerkeling wetterte in seiner Rede gegen "Hass, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit", die das Land plagten, prangerte die "bestialischen Angriffe der Hamas in Israel" an und beklagte den zunehmenden Antisemitismus. Dabei zitierte er ausgerechnet die KZ-Überlebende Esther Bejarano, die wegen ihrer Kritik am Umgang mit den Palästinensern aus Israel nach Deutschland zurückkehrte und mit der BDS-Bewegung sympathisierte. »Sie haben eine klare Haltung, eine klare Meinung«: Hape Kerkeling hat heute Abend in der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf die Laudatio auf Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehalten – wir dokumentieren die bemerkenswerte Rede zum Erhalt der Neuberger-Medaille. https://t.co/EgDaL80LZ3 — Jüdische Allgemeine (@JuedischeOnline) October 26, 2023 Der Entertainer sieht nicht nur bei der Kritik an Israel Antisemitismus am Werk, sondern auch hinter den Protesten gegen das Corona-Regime: "Unser Wille zum Erhalt der Demokratie muss stärker sein, als der der Feinde. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt." Deshalb brauche es Menschen wie die klagefreudige Politikerin, die er dann ausgiebig lobte: "Ihre sympathische Art, macht Sie einzigartig und unterscheidet Sie von so manchem konservativen Sauerländer. Sie haben eine klare Haltung, eine klare Meinung, äußern diese auch und machen sich dadurch vielleicht nicht bei allen beliebt. Doch Ihre Schlagfertigkeit, Ihre Offenheit und auch Ihre Sachkenntnis machen Sie nicht nur zu einer angesehenen und starken Politikerin, sondern zu einem großartigen Menschen, den ich sehr bewundere." Der erste Kommentar unter dem Post der Jüdischen Allgemeinen zur Preisverleihung zitierte einen Kerkeling-Streich aus "Total Normal": "Hurz!" Ein anderer Nutzer meinte: "Kriegstreiber werden ausgezeichnet? Was darf Satire?" Ein weiterer Kommentator schrieb: "Ok, der kann also auch weg. Danke für die Info!" Neben Kritik und Spott gab es für Kerkeling und Strack-Zimmermann allerdings auch reichlich Lob und Zustimmung: "Sehr, sehr gut. Chapeau. Beide!" Mehr zum Thema - "Geistiger Dünnpfiff": Marie-Agnes Strack-Zimmermann stellt 250 Strafanzeigen pro Monat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.