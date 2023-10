Sohn von Willy Brandt: "Wieder an die Entspannungspolitik früherer Jahrzehnte anknüpfen"

Von Felicitas Rabe

Zum 40-jährigen Jubiläum der legendären Friedenskundgebung vom 22. Oktober 1983, bei der in der damaligen Bundeshauptstadt 500.000 Menschen im Bonner Hofgarten gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss demonstriert hatten, kamen am Sonntag rund 400 Teilnehmer.

Die Kundgebung wurde von der Bonner Initiative "Bonn zeigt Gesicht" organisiert. Zu den zentralen Forderungen der Veranstalter und Friedensaktivisten im Oktober 2023 im Bonner Hofgarten gehörten unter anderem:

Auf der Kundgebungsbühne traten auch einige "Veteranen" der alten Friedensbewegung auf, darunter Diether Dehm, Reiner Braun und Gabriele Michaelis-Gysi. Weil er aus Termingründen nicht persönlich kommen konnte, wurde zu Beginn die Rede des Historikers Peter Brandt verlesen, dem Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, der 1983 persönlich im Hofgarten gesprochen hatte. In der Rede seines Sohnes Peter Brandt hieß es:

"Heute erleben wir die Zuspitzung eines neuen, über zwei Jahrzehnte entstandenen Ost-West-Konflikts, der in der Ukraine und auf deren Kosten stellvertretend bewaffnet ausgetragen wird. Für den russischen Angriffskrieg gibt es keine Rechtfertigung. Aber auch dieser Krieg hat eine Vorgeschichte und einen komplexen weltpolitischen Zusammenhang. Unternehmen wir alles in unserer Macht Stehende, um das massenhafte Sterben und die verheerenden Zerstörungen zu beenden, und einen Waffenstillstand und einen für die betroffenen Regionen akzeptablen Frieden zu befördern. Nur dann wird es möglich sein, wieder an die Errungenschaften der Entspannungspolitik früherer Jahrzehnte anzuknüpfen und einen Weg zur Lösung der existenziellen Probleme der Menschheit zu eröffnen."

Der Musiker und Abgeordnete der Linkspartei, Diether Dehm trug mehrere seiner jüngsten politischen Lieder vor. Dabei wurde er von Michael Letz aus Berlin auf dem E-Piano begleitet, der seit 40 Jahren die in der DDR gegründete Musikergruppe Oktoberclub leitet. Zum Einstieg baten sie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mittels Gesang, (ab Minute 25:25) doch bitte dem Ausland fernzubleiben:

My Baerbock ist wieder im Ausland, my Baerbock ist over the sea

Was soll'n denn die Leut' von uns denken,

oh bring back my Baerbock to me!

Come back, come back, oh come back my Baerbock to me, to me

vom Ausland, da bleib weg, sonst kann ich da nirgends mehr hi.