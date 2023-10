Umfrage: 27 Prozent können sich Wahl der Wagenknecht-Partei vorstellen

Am Montag will Sahra Wagenknecht ihre neue Partei vorstellen. Eine Umfrage zeigt nun das Potenzial einer solchen Partei: Demnach könnten sich 27 Prozent der Wähler vorstellen, ihre Stimme der Wagenknecht-Partei zu geben. Das ginge wohl zulasten der Linkspartei – und der AfD.

Quelle: www.globallookpress.com © Heiko Rebsch/dpa

Laut einer aktuellen Umfrage können sich 27 Prozent der Wähler vorstellen, für die neue Partei der Politikerin Sahra Wagenknecht (Die Linke) zu stimmen. Das ergab eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Springerblatts Bild. Für 55 Prozent der Befragten komme dagegen demnach eine Wahl der Wagenknecht-Partei nicht in Betracht. 18 Prozent konnten oder wollten die Frage nicht beantworten. Meinung Agonie einer Partei: Die Linke mit Schaum vorm Mund Besonders hoch ist das Potenzial für die neue Partei unter Ostdeutschen und bisherigen potenziellen AfD-Wählern. Von Letzteren halten 40 Prozent eine Wahl der Wagenknecht-Partei für denkbar. Unter den Ostdeutschen beträgt dieser Anteil 32 Prozent. Mögliche Erfolge der neuen Partei gingen damit wahrscheinlich zu Lasten der AfD – wie auch der Partei Die Linke. Mehrere Linkspartei-Bundestagsabgeordnete dürften sich Wagenknecht anschließen, meint die bisherige Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Der Berliner Tagesspiegel rechnet mit etwa 15 "Überläufern". Die Linke dürfte damit in absehbarer Zeit ihren Fraktionsstatus im Deutschen Bundestag verlieren. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat bereits um "heimatlose" Linke-Mitglieder geworben. Der Welt am Sonntag sagte er: "Wer sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einsetzt und in unserem Land etwas bewegen will, ist in der SPD willkommen. Unsere Türen stehen offen." Wagenknechts Projekt wird bisher im medialen Mainstream noch vergleichsweise wohlwollend begleitet, eben weil von ihm auch eine Schwächung der AfD erwartet werden kann. Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müsste die neue Partei nach Meinung von Beobachtern allerdings viele bislang verbindliche Narrative in den Themenfeldern Klima, Energie, Migration und Außenpolitik samt NATO und Ukraine-Krieg grundsätzlich infrage stellen, statt sie – wie Wagenknecht bisher – nur punktuell zu kritisieren. Käme es dazu, hätten die deutschen Medien wohl ein neues Feindbild. Die #Ampel ist bei den Menschen unten durch, die AfD stark wie nie. Meine Wochenschau über die aktuelle Stimmungslage, die Abgehobenheit der Ampelpolitiker & die Frage, ob wir tatsächlich einen #Rechtsruck erleben oder viele einfach nur verzweifelt sind: https://t.co/E02yhODIGEpic.twitter.com/WC9Va0mTyq — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) October 13, 2023 Sahra Wagenknecht will ihr neues Projekt am Montag kommender Woche um 10 Uhr in der Bundespressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen. Der Name eines dafür bereits gegründeten Vereins lautet: "Bündnis Sahra Wagenknecht – für Vernunft und Gerechtigkeit". Mehr zum Thema - Medienbericht: Sahra Wagenknecht will am Montag neue Partei vorstellen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.