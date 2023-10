Alternativlos? Deutsche Bahn erhöht ab Dezember wieder die Preise

Für einige Angebote im Fernverkehr müssen Bahn-Kunden ab Dezember mehr für Tickets bezahlen. Seit der sogenannten "Corona-Krise" hat die Bahn bereits mehrfach ihre Preise erhöht.

Quelle: www.globallookpress.com © Thomas Trutschel

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen für manche Tickets im Fernverkehr ab dem 10. Dezember mehr zahlen, wie unter anderem die Berliner Zeitung am Dienstag berichtet. Auch die Bahncard 25 wird teurer. Bahncard-Abonnenten wurden bereits per Mail darauf hingewiesen: "Wie viele andere Unternehmen ist auch die Deutsche Bahn von allgemeinen Preissteigerungen, zum Beispiel im Energiebereich, betroffen. Leider können wir diese jedoch nicht vollständig auffangen." Neubaustrecke und teurere Tickets: Neuer Fahrplan bei der Deutschen Bahn So steigt der Preis für die Bahncard 25 beispielsweise von 59,90 auf 62,90 €. Die sogenannten Flextickets kosten ab 10. Dezember im Schnitt 4,9 Prozent mehr. Wirklich nachvollziehen können Fahrgäste die Preisanpassungen auch künftig kaum. Je nach Nachfrage und Buchungszeitraum variieren die Preise für einzelne Fahrkarten bei der Bahn ohnehin erheblich. Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, sagte dazu: "Die Preise bleiben unverändert, doch wann sie angeboten werden, wissen wir nicht." Mehr zum Thema - Fahrplanwechsel und Preiserhöhungen bei der Deutschen Bahn

