AfD-Politiker Chrupalla bei Kundgebung zusammengebrochen

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla wurde von einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt mit dem Krankenwagen in die Klinik gefahren. Bisher ist völlig unklar, was seinen Zusammenbruch ausgelöst hat. Weder seine Partei noch die Ingolstädter Polizei haben bisher Stellung genommen.

Quelle: www.globallookpress.com © Horst Galuschka

AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla wurde am Mittwochnachmittag von einer laufenden Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht. Bisher liegen keine Angaben vor, weshalb er die Kundgebung abbrechen musste. Schon Tage vor der Veranstaltung war eine Reihe von Gegenkundgebungen angekündigt worden. Chrupalla habe Selfies gemacht und sei dann zusammengebrochen, berichtet die örtliche Presse und bezieht sich dabei auf Gerald Grosz, einen ehemaligen FPÖ-Politiker. Die dürre Nachrichtenlage führt derzeit zu unterschiedlichsten Vermutungen. In diesem Krankenwagen wird unser AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla davon transportiert nach einem Angriff in Ingolstadt. Hoffentlich werden die Täter bald geschnappt und bestraft. pic.twitter.com/9F6z1Q08el — Reimond Hoffmann ?￰゚ヌᆰ (@ReimondHoffmann) October 4, 2023 Auffällig ist allerdings, dass die Passauer Neue Presse von einer zunehmenden Polizeipräsenz auf dem Kundgebungsplatz berichtet, wie auch, dass die Polizei Videoaufnahmen der Zuschauer überprüfe. Informationen über den aktuellen Gesundheitszustand Chrupallas liegen noch nicht vor. Mehr zum Thema - AfD fordert zu Nord-Stream-Terrorakt: Aufklärung, Rechenschaft und Reparationszahlungen

