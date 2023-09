Baden-Württemberg: AfD bei Umfrage in Westdeutschland erstmals bei 20 Prozent

Die Politik der "Ampel" zeigt Wirkung: Erstmals erreichte die AfD in einer Umfrage in einem westdeutschen Bundesland 20 Prozent – während Grüne und SPD deutlich Federn lassen mussten. Die Linke tauchte nur noch unter "Sonstige" Parteien auf und wurde gar nicht mehr einzeln erfasst.

Quelle: www.globallookpress.com © Arnulf Hettrich via www.imago-images

In einer aktuellen Umfrage erreicht die AfD erstmals die 20-Prozent-Marke, wie der Merkur am Freitag berichtete. Während damit jeder fünfte Befragte die 2013 gegründete Partei wählen würde, büßten die Bündnis 90/Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut Sympathien ein – und landeten bei 22 Prozent (minus zwei Prozent). Meinung Deutschland als Insel: Das Erwachen wird schmerzhaft sein Von den 1162 Befragten antwortete jeder Fünfte auf die Frage "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag in Baden-Württemberg Landtagswahl wäre?" mit "AfD". Damit hätte die Partei ihr Ergebnis von der letzten Landtagswahl im März 2021 mehr als verdoppelt. Unter Spitzenkandidat Bernd Gögel, der 2022 sein Amt als Fraktionsvorsitzender nach einem Strafbefehl abgab, holte die AfD damals 9,7 Prozent. Verbessern konnte sich auch die CDU auf 29 Prozent (plus drei Prozent zur letzten Umfrage im Juli 2023) sowie die FDP von sieben auf acht Prozent. Federn lassen musste die SPD mit zwölf Prozent (minus einem Prozent) während DIE LINKE gar nicht mehr einzeln aufgeführt wird. Sie ist bei den "Sonstigen" Parteien dabei, die zusammen von elf auf neun Prozent in der Umfrage zurückfallen. Mehr zum Thema – Deutschlands 9/11: Dieser Akt des Wirtschaftsterrors wird die Zukunft von ganz Europa verändern

