Klimahysterie mit GEZ-Geldern: ZDF-Journalist weint wegen kleinem Mädchen auf "Klimarettungs"-Demo

Im "Kampf um die Klimarettung" geben die zwangsfinanzierten GEZ-Medien alles: Nun wird verstärkt auf die Tränendrüse gedrückt – und Kinder instrumentalisiert, wie schon in der "Corona-Krise".

Quelle: RT © Screenshot ZDF

Derzeit macht ein Videoclip in den sozialen Medien die Runde, in dem zu sehen ist, wie einem jungen Mann die Tränen kommen, als ihm ein kleines Mädchen erklärt, warum es seinen Vater auf einer Demonstration der "Letzten Generation" begleitet. Das Mädchen erklärt ihm auf die Frage, warum es hier mitlaufe: "Naja, weil es halt meine Zukunft ist. Ich will halt nicht irgendwo leben, wo es dann ganz heiß ist, wo überall Müll rumliegt, wo überall Klimakatastrophen sind." ZDF Journalist fängt an zu weinen, weil ein Vater seine kleine Tochter zu einer Demonstration der Letzten Generation mitnimmt und sie dort dagegen demonstriert, dass überall Müll rumliegt und überall Klimakatastrophen sind. #ReformOerr#OerrBlogpic.twitter.com/ZsDVEvNm8F — ÖRR Blog. (@OERRBlog) September 17, 2023 Der Mann drückt daraufhin auf die Tränendrüse, der Vater tätschelt seine Tochter und muss dann offenbar selbst auch noch weinen – alles filmisch wunderbar in Szene gesetzt. Bei dem zu Tränen gerührten Fragesteller handelt es sich um den ZDF-Reporter Ben Bode, einem – nach Auskunft des Senders – "studierten Philosophen", der "aktuelle gesellschaftliche Spaltungen ergründet". Der Ausschnitt stammt aus dem Film "Risse in unserer Gesellschaft – Der Klimastreit" (etwa ab Minute 24:15), einer gebührenfinanzierten und sicher sehr objektiven Darstellung der Klimaapokalyptiker – jener Leute, die am Sonntag das Brandenburger Tor mit Farbe besudelt haben. Mehr zum Thema - Anschlag auf die Freiheit: "Letzte Generation" besprüht Brandenburger Tor mit Farbe

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.