Lohr am Main: Toter Junge auf Schulgelände gefunden

Ein 14-jähriger Junge wurde tot auf einem Schulgelände in Unterfranken gefunden. Die Polizei nahm einen ebenfalls jugendlichen Tatverdächtigen fest. Die Hintergründe des Verbrechens sind noch unklar.

Im unterfränkischen Lohr am Main ist am Freitagnachmittag ein 14-jähriger Junge tot auf dem Schulgelände des Schul- und Sportzentrums Nägelsee aufgefunden worden. Das berichtet die Boulevardzeitung Bild. Das Springerblatt zitierte einen Polizeisprecher mit der Aussage: "Aktuell gehen wir von einem Tötungsdelikt aus." Die Polizei sei am Freitag gegen 16.30 Uhr über den Fund des Jugendlichen auf dem Schulgelände informiert worden. Ein Jugendlicher habe sich bei einem Revier gemeldet und berichtet, dass ein Bekannter von ihm eine andere Person getötet habe. Polizisten seien zum Schulzentrum gefahren und hätten dort den Schwerverletzten gefunden. Ein Rettungsdienst habe nur noch seinen Tod feststellen können. Gegen 18 Uhr sei ein ebenfalls jugendlicher Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie das Opfer soll dieser auch erst 14 Jahre alt sein. Am Sonnabend soll der Verdächtige einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Mehr zum Thema - Bluttat in Regionalzug – Sieht sich Deutschland mit Zunahme an Messerattacken konfrontiert?

