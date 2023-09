Wegen anstehender IAA: Klimakleber blockieren Hauptverkehrsadern in München

Am Montag haben Klimakleber mehrere wichtige Verkehrsadern in München blockiert, um gegen die anstehende internationale Automobilausstellung zu demonstrieren. Greenpeace war indes auf dem IAA-Gelände Riem zugegen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Stefan Zeitz

Klimakleber haben am Montag gleich mehrere Hauptverkehrsadern in München blockiert, wie die Bild berichtet. Darunter waren die A8/Innsbrucker Ring, Innsbrucker Ring/Ottobrunner Straße und A8/Rosenheimer Straße. Blockade in München: Auto schiebt Klimakleber vor sich her Die Polizei war jedoch rechtzeitig vor Ort und entfernte die Akteure von der Straße. Alle Versammlungen seien durch Einsatzkräfte um kurz vor 9 Uhr beendet worden. Die Polizei München teilte mit: "Die Verkehrsbehinderungen lösen sich nach und nach auf." Auch vor der Ausstellung der IAA in der Messestadt Riem gab es Demonstrationen gegen die Automobilbranche. Die sogenannten "Klimaaktivisten" von Greenpeace haben Karosserieteile von drei Autos in den See gelassen. So sollte der Eindruck von unterschiedlich tief versenkten Fahrzeugen entstehen. Auch Banner waren zu sehen. Ein Polizeisprecher sagte: "Wegen der Aktion von Greenpeace wird in mehreren Fällen wegen Hausfriedensbruches ermittelt. Die Autos wurden nach meinen Informationen von den Aktivisten wieder aus dem Gewässer entfernt." Für die nächsten Tage ist mit weiteren Protesten im Rahmen der IAA zu rechnen. Mehr zum Thema - Fleischverbot und Russenhass – Wie sich die Nazi-Wurzeln der Grünen in ihrer Politik widerspiegeln

