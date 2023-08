AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch mit Fäkalien beschmiert

Beatrix von Storch ist bei einer Veranstaltung in Rheinland-Pfalz von einem Mann angegriffen und mit Fäkalien beschmiert worden. Nach der Tat erklärte die AfD-Politikerin, ihre Partei kämpfe mit Argumenten und werde dies jetzt noch entschlossener tun.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Frederic Kern

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Daun in der Eifel in Rheinland-Pfalz am Freitagabend von einem Mann angegriffen und mit Fäkalien beschmiert worden. Der Mann soll vorgetäuscht haben, ein Foto mit der Politikerin machen zu wollen und sie dann mit Exkrementen beschmiert haben. Meinung Die ach so gefährliche AfD - Was ist dagegen schon eine Regierung im Kriegswahn Der Mann wurde nach der Tat vor dem Veranstaltungsort Forum Daun von der Polizei überwältigt. Gegen ihn wird ermittelt. Etwa 100 Menschen demonstrierten friedlich gegen den Auftritt der AfD-Politikerin, bis die Demonstration gegen 20 Uhr von der Versammlungsleitung aufgelöst wurde. Von Storch äußerte sich am Sonnabend in einem auf Twitter/X veröffentlichten Video zu dem "ekelhaften Angriff". Dabei sagte sie: "Wir kämpfen mit Argumenten. Die AfD-Hasser kämpfen mit Fäkalien. Wir setzen ihrem Hass die Kraft unserer Überzeugung und die Liebe zu unserem Vaterland entgegen." Mein Statement zu der Fäkal-Attacke: Ihr richtet Euch damit nur selbst. #Hass#Liebepic.twitter.com/0dnq6joReA — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) August 26, 2023 Die AfD werde jetzt "noch entschlossener für die geistige und die moralische Erneuerung unserer Nation" kämpfen, egal, "zu welchen niederträchtigen Mitteln sie noch greifen werden": "Die Liebe wird den Hass besiegen. Deswegen werden wir euch besiegen, die ihr uns mit Exkrementen beschmiert, weil ihr keine Argumente habt."

