Grünen-Politiker Dahmen nach Unfall mit Dachbalken schwer verletzt

Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen hatte einen schweren Unfall. Laut einem Bericht von Business Insider soll ihm bei Bauarbeiten ein Dachbalken auf den Kopf gefallen sein. Dahmen verlor das Bewusstsein und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Malte Ossowski / SVEN SIMON

Der 41-jährige Grünen-Politiker Janosch Dahmen hatte am Mittwoch einen schweren Unfall. Wie Business Insider berichtet, fiel ihm bei Bauarbeiten an einem Haus ein Dachbalken auf den Kopf. Dabei soll er das Bewusstsein verloren haben. Mit einem Rettungshubschrauber musste Dahmen aus dem Norden Brandenburgs in eine Berliner Klinik gebracht werden. Mittlerweile soll der Politiker wieder ansprechbar sein. Wie schwer die Verletzung ist, ist unklar. Sein Bundestagsbüro bestätigte am Freitag auf Anfrage des rbb den Unfall und erklärt, Dahmen gehe es den Umständen entsprechend gut. Dahmen ist Mediziner und arbeitete selbst im Berliner Rettungsdienst als Oberarzt. Zuvor arbeitete er als Ärztlicher Leiter eines Luftrettungszentrums in Duisburg. Seit 2020 sitzt er für die Partei Bündnis90/Die Grünen im Bundestag. In der Corona-Krise gelangte er vor allem als "Hardliner", der sich regelmäßig für härtere Maßnahmen aussprach, zu größerer Bekanntheit. Mittlerweile ist Dahmen Gesundheitspolitischer Sprecher seiner Partei. Mehr zum Thema - Politische Corona-Aufarbeitung: Einpeitscher Dahmen fürchtet den "Kampf um Deutungshoheiten"

