Mehrheit der Deutschen gegen Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörper an Ukraine

Laut einer Erhebung von "ARD DeutschlandTrend" sprechen sich 52 Prozent der Deutschen gegen die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine aus. Nur 36 Prozent sind dafür. Für die "ARD" Grund genug, nonchalant von einer "knappen Mehrheit" zu sprechen.

Quelle: AFP © Jung Yeon-Je

Einer Umfrage von ARD-DeutschlandTrend zufolge möchte eine Mehrheit von 52 Prozent der Deutschen keine Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine. Nur 36 Prozent sprechen sich dafür aus. Irritierend: Für die ARD ist dies offenbar eine "knappe Mehrheit". Bricht Scholz sein Versprechen? Berlin prüft offenbar Taurus-Lieferungen an Ukraine Am größten ist die Zustimmung für eine Lieferung laut der Umfrage bei den Anhängern der Grünen. Für die Lieferung sind 68 Prozent, 23 Prozent dagegen. Bei Anhängern der FDP ist mit 56 Prozent ebenfalls eine Mehrheit für die Lieferung, die geringste Zustimmung findet sich mit 18 Prozent bei der AfD. Ein knapperes Bild zeigt sich bei CDU/CSU. Dort sind 45 Prozent dafür, 48 Prozent dagegen. Noch enger geht es bei den Anhängern der SPD zu: 42 Prozent sind dafür und 42 Prozent gegen die Lieferung der Marschflugkörper. Wieder zeigen sich auch Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Die Zustimmung ist im Westen mit 40 Prozent deutlich größer als im Osten mit 21 Prozent. Mehr zum Thema – Kretschmer gegen Taurus-Marschflugkörper für Ukraine – Scholz weicht aus

