Achtung, keine Parodie: Das Auswärtige Amt wirbt mit Nonsensvideo für den "Tag der offenen Tür"

Das Auswärtige Amt reagiert empfindlich auf Parodieversuche. Ein Grund dafür könnte sein, dass es die Satire lieber selbst liefert. Diesen Schluss wenigstens legt ein Video nahe, mit dem das Ministerium für seinen "Tag der offenen Tür" wirbt.

© Screenshot: Instagram / auswärtigesamt

Das Auswärtige Amt hat mit einem Nonsensvideo für den "Tag der offenen Tür" geworben. In einem am Mittwoch auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie mehrere Frauen so tun, als würden sie mit Magie Poller verschwinden lassen, Türen öffnen, Paternoster bewegen und Besucher oder Mitarbeiter des Ministeriums hinter einer Folie hervorzaubern. Baerbock-Satire-Kanal: Auswärtiges Amt interveniert und lässt Namen ändern Am Ende des Videos steigt die lachende Ministerin Annalena Baerbock aus dem Fahrstuhl. Unterlegt ist die Darbietung mit dem Schmachtfetzen "It’s All Coming Back to Me Now" von Céline Dion. In dem Begleittext zum Video werden Berliner Künstler markiert, die auf ihrer Seite mit einem "Magical Act" werben. "@siegfriedundjoy, kommt Ihr auch vorbei?



Und zwar zu unserem Tag der offenen Tür: Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. August, von 10-18 Uhr. Weitere Infos und das Programm gibt’s auf unserer Website den Link findet Ihr in unserer Bio.



Wir freuen uns auf Euch!" Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Auswärtiges Amt (@auswaertigesamt) Nutzer in den sozialen Medien fragten sich, ob dieses Video echt sei, oder es sich wieder einmal um einen Satire-Account handle. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das Auswärtige Amt für die Umbenennung eines Baerbock-Satirekanals auf Twitter/X gesorgt hatte, weil es in der Vergangenheit bereits zu Verwechslungen mit der echten Ministerin gekommen sei. Mehr zum Thema – Annalena Baerbock: Nicht dumm, nur narzisstisch?

