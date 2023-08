Alles nur Verschwörung? ZDF bewirbt Mikrochip-Implantate

Das Wetter ändern, Mikrochips implantieren ... alles ferne Hightech-Zukunftsmusik? Nein, meint das ZDF, und verklärt Spielarten des Transhumanismus im Reklameton. Was soll da schon schiefgehen?

Quelle: www.globallookpress.com © Cover Images/Keystone Press Agency

"Die Elite will alle Menschen chippen, um sie ihrer totalen Kontrolle zu unterwerfen." So oder ähnlich lautet eine von vielen Verschwörungstheorien, die aus dem Misstrauen über die technologische Entwicklung der Menschheit entstehen. Der Denkfehler dabei: Instinktiv gehen deren Anhänger vom Zwang für das Unterwerfen der Menschen unter die selbst erfundene und von Menschen geschaffene Technik aus. Wahrscheinlicher ist, dass die technische Kontrolle von Individuen in der Zukunft auf leisen Sohlen daherkommt und bereitwillig bis enthusiastisch angenommen wird – so wie bisher auch. Teil dieser Taktik ist es, sogenannte Zukunftstechniken nach und nach als fortschrittlich, normal und sehr attraktiv erscheinen zu lassen. Genau das tat auch die ZDF-Sendung WISO am Sonntag auf Facebook mit einem Infografik-Beitrag über Mikrochip-Implantate, wo es im Reklameton hieß: "Bezahlen mit der Hand? Implantierte Mikrochips machen es möglich!" Mit einer Bohrmaschine: Mann führt Gehirn-OP an sich selbst durch, um Träume zu kontrollieren Dabei wird so getan, als sei ein solches Implantat technisch mit den Krypto-Chips in einer Bankkarte oder einem Smartphone vergleichbar, dazu überaus praktisch, da dieser Chip ja dann alle möglichen Daten wie Schlüssel, Personalausweis und Gesundheitsdaten gleich im eigenen Körper speichern könnte. Hat da jemand Bedenken? Das ist nicht gefährlicher als beim Benutzen von Computern (wegen möglichem Datendiebstahl) oder beim Einnehmen eines neuen Medikaments (wegen eventueller allergischer Reaktionen). Und wie ist es mit der Idee des Implantierens eines solchen Chips im eigenen Körper? Völlig unbedenklich, wird da erzählt. Das Interesse kommt mit den "richtigen" Umständen Die Kommentare unter dem ZDF-Beitrag lassen darauf schließen, dass die Mehrheit der Nutzer "noch" nicht bereit ist für diese Zukunftsmusik, es herrscht weitgehend einhellige Ablehnung. Eine Nutzerin scheint die Corona-Politik seit Anfang 2020 bis zum Jahr 2022 jedoch noch nicht vergessen zu haben und warnt: "Wie sie alle 'Nein' schreien, und dann wird mit Bratwurstsemmel geworben oder dass man im Restaurant auch essen darf und nicht nur 'take away' nutzen darf. Und zack, sind alle überzeugt." Anders ausgedrückt: Mit der "richtigen" Aufklärung wird unter passenden Umständen auch das Interesse an Mikrochip-Implantaten wachsen ... und eine weitere "Verschwörungstheorie" könnte sich – wie "ganz von selbst" – bewahrheiten. Mehr zum Thema – Mit einer Bohrmaschine: Mann führt Gehirn-OP an sich selbst durch, um Träume zu kontrollieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.