"Karat"-Keyboarder Ed Swillms im Alter von 76 Jahren verstorben

Mitte der 1970er Jahre gründete Ed Swillms die Ost-Berliner Rockband "Karat" mit. Nun ist Swillms im Alter von 76 Jahren verstorben, wie das Management der Band mitteilte. Demnach ist der Musiker bereits am 27. Juni gestorben. Am Montag sei er im engsten Kreise seiner Familie beigesetzt worden.

Quelle: www.globallookpress.com © Holger John/imago stock&people

Ed Swillms, der frühere Keyboarder und Mitgründer der Ost-Berliner Rockband "Karat", ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies verkündete das Management auf der Facebook-Seite der Band. Eine Mitarbeiterin des Managements bestätigte am Montag den Todesfall. Demnach ist der Musiker bereits am 27. Juni gestorben. Am Montag sei er im engsten Kreise seiner Familie beigesetzt worden. Dem Management sei die Todesursache nicht bekannt. Der 1947 in Berlin geborene Ulrich "Ed" Swillms hat 1975 "Karat" mitgegründet. Er komponierte zahlreiche Lieder, unter anderem "Über sieben Brücken" oder "König der Welt". 1987 verließ er "Karat" – er sei seiner Band aber auch danach noch verbunden geblieben, hieß es weiter vom Management. "Unsere Gedanken sind bei Eds Familie und Freunden. Und auch wenn es für seine Angehörigen nur ein schwacher Trost ist, seine Lieder leben in uns für immer weiter." (rt/dpa) Mehr zum Thema - "Darum, Bruder, darum wird Krieg" – Zum 25. Todestag von Gerhard Gundermann

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.