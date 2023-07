Berichte über entlaufenen Löwen in Berlin

Die Polizei warnt die Bewohner der Orte Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf im Süden Berlins davor, ihre Häuser zu verlassen. Auch Haustiere sollen ins Haus geholt werden. In der Gegend soll sich ein entlaufenes Wildtier herumtreiben, bei dem es sich um einen Löwen handeln könnte.

Quelle: Legion-media.ru

Nach Berichten über ein in der Nacht in Berlin entlaufenes "Wildtier" könnte es sich laut Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Das Tier soll im Süden der deutschen Hauptstadt unterwegs sein. Dort lebende Anrainer wurden vor dem Verlassen ihrer Wohnungen gewarnt. #EilnewsBitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023 "Polizei jagt Raubkatze am Berliner Stadtrand", titelte heute Früh die Berliner Zeitung. Das Tier soll auf einem Video zu sehen sein. Für drei Bezirke seien Warnmeldungen verschickt worden, die Polizei suche per Hubschrauber nach dem Raubtier. Die mutmaßliche Löwin soll ein Wildschwein gerissen haben. Dieses Video soll den Löwen zeigen: #löwe in #kleinmachnow@polizeiberlin sucht aber findet nicht pic.twitter.com/hZmIcNZK7j — deer BSC (@lqzze1) July 20, 2023 Polizeisprecher Daniel Keip sagte gegenüber der Bild: "Zeugen haben gegen Mitternacht ein Raubtier gesehen, das ein Wildschwein gerissen hat. Wir haben auch Videomaterial dazu bekommen. Es handelt sich demnach um eine Löwin. Es gibt momentan keinen Grund für uns, an der Echtheit zu zweifeln." Laut Bild sollen fünf Jäger mit Betäubungsgewehren im Bereich Stahnsdorf und Kleinmachnow auf der Suche sein. Auch Tierärzte seien im Einsatz. Das Tier soll laut Polizei "tierschutzgerecht" eingefangen werden. Woher das Tier stammt, ist bis jetzt unklar. Zunächst hieß es, das Tier könnte aus einem Zirkus ausgebrochen sein. Ein Sprecher der Polizei erklärte, dass Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen ohne Erfolg überprüft worden seien. Mehr zum Thema – Vorwärts in die Vergangenheit? Im russischen Norden erschafft man Mammut-Welten neu

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.