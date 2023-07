"Allahu Akbar": Glasflaschen-Angriff am Nürnberger Hauptbahnhof

Ein Syrer sorgte am Dienstagabend für einen Großeinsatz der Polizei. Mit einer abgebrochenen Glasflasche wehrte er sich gewalttätig gegen seine Festnahme. Ein Polizist erlitt so schwere Schnittverletzungen, dass er bis auf Weiteres dienstunfähig ist.

Ein 28-jähriger Syrer hat am Dienstagabend vor dem Nürnberger Hauptbahnhof mit einer abgebrochenen Glasflasche mehrere Polizisten angegriffen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums

Mittelfranken befanden sich die Beamten infolge eines Notrufs vor Ort. Ein Mann habe mit der abgebrochenen Glasflasche in der Hand Passanten angepöbelt. Als die Polizisten den Mann ansprachen, stach er mit der Glasflasche auf die Beamten ein und soll dabei mehrfach "Allahu akbar" gerufen haben. Erst nachdem weitere Streifenwagen vor Ort eingetroffen waren, konnte der Mann überwältigt werden. Drei Beamten erlitten Schnittverletzungen. Einer der Polizisten ist aufgrund seiner Verletzungen bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig. Tödliche Messer-Attacken in Hamburg, Bad Hönningen und Dresden Kriminalpolizei prüft islamistischen Hintergrund Während der Festnahme wurde die Polizei durch mehrere Unbeteiligte verbal gestört. Um einen Platzverweis durchzusetzen, wurden weitere Streifen hinzugezogen, darunter der Bundespolizei. Einer der Störer sei festgenommen worden, hieß es. Die Nürnberger Mordkommission nahm Ermittlungen gegen den Syrer auf. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Kriminalpolizei hat zudem Umfeldermittlungen eingeleitet, um zu prüfen, ob die Tat in einem islamistischen Zusammenhang steht. Mehr zum Thema – Hilfe vom "großen Bruder": Hauptbahnhof in Nürnberg soll künftig vom US-Militär patrouilliert werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.