Annalenas süßes Geheimnis – Bild, Baerbock und Nutella

Geht es nach der Bild-Zeitung ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock eine in jeder Hinsicht perfekte Politikerin, die derzeit alle bisherigen Maßstäbe übertrifft. Wie die Realität aussieht, darüber möge sich jeder ein eigenes Urteil bilden.

Quelle: www.globallookpress.com © Michael Kappeler/dpa

Wer in letzter Zeit die Bild-Zeitung aufschlägt, muss zu dem Schluss kommen, dass es in Deutschland zwei Außenministerinnen mit dem Namen Baerbock gibt. Die eine ist das Stereotyp einer modernen Politikerin: schlank, anmutig, perfekt gestylt – eine grüne Powerfrau, die im Bundeswehr-Airbus zehntausende Kilometer um die Welt jettet und dabei doch immer bodenständig bleibt. Die andere sagt von sich, sie lebe in Brandenburg und meint damit Potsdam als Berlins Vorstadt für Besserverdiener. . @BILD-„Journalismus“ 🤡 >>>30.06.2023 - 15:25 Uhr: "So geschickt macht Baerbock Politik mit Mode"30.06.2023 - 19:42 Uhr: "Baerbock verrät ihr Frische-Geheimnis"17.07.2023 - 12:21 Uhr: "Baerbock verrät ihr Nutella-Geheimnis" pic.twitter.com/BkoUFvfS2M — _horizont_ (@hori_____zont) July 17, 2023 Hat die Bild-Zeitung endlich ihre Liebe zu den Grünen entdeckt? Wohl eher nicht. Denn während man dort Annalena Baerbock in den Himmel lobt, wird Robert Habeck gerade regelrecht niedergeschrieben. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz hat es mit der Öffentlichkeitsarbeit einfach nicht – obwohl es doch so einfach ist. Baerbock machte es vor, als sie offenbarte, wie sie ihr Nutella-Brot isst: "Eigentlich ist Schokocreme ja ganz ungesund. Aber wenn, dann natürlich mit Butter – richtig ungesund." Wenn schon ungesund, dann aber richtig! Dabei hätte sie doch als echte "Brandenburgerin" und Grüne längst auf die ostdeutsche und palmölfreie Variante "Nudossi" umsteigen müssen. Mehr zum Thema – Annalenas Blick auf die Armut: Für die Ukraine einfach mal nicht in den Urlaub fahren

