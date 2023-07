Neue Umfrage sieht AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft

Es geht weiter: Eine neue Umfrage sieht die AfD nun auch im Nordosten der Bundesrepublik als stärkste Kraft. Gleich vier Prozentpunkte kann die Partei in Mecklenburg-Vorpommern demnach zulegen. Für die regierende SPD langt es nur noch für Rang zwei.

Quelle: www.globallookpress.com © Stefan Sauer/dpa

Eine neue Umfrage sieht die AfD nun auch in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft. Damit liegt die Partei vor den in Schwerin regierenden Sozialdemokraten. Wäre am Sonntag Landtagswahl, käme die AfD laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Tageszeitung Nordkurier auf 29 Prozent. Das bedeutet für die Partei ein neues Allzeithoch im Nordosten. 34 Prozent Zustimmung – AfD in Thüringen mit Abstand die stärkste Partei Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig liegt laut INSA bei 27 Prozent. Bei der letzten INSA-Umfrage im April hatte die SPD mit 28 Prozent noch drei Prozentpunkte vor der AfD gelegen. Seitdem konnte die AfD vier Prozentpunkte zulegen, während die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt abgaben. Mit deutlichem Abstand liegt die CDU auf Rang drei. Die Christdemokraten erreichen mit 18 Prozent einen Prozentpunkt weniger als im April. Dahinter folgt die Linke mit nur noch zehn Prozent (-1). Die Grünen kämen mit unverändert sechs Prozent knapp in den Landtag, die FDP würde den Einzug mit vier Prozent (-1) verpassen. Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (#ltwmv) • INSA/Nordkurier: AfD 29 % | SPD 27 % | CDU 18 % | DIE LINKE 10 % | GRÜNE 6 % | FDP 4 % | Sonstige 6 %➤ Verlauf: https://t.co/N1dlmCCV4N🗓️Landtagswahl: vorauss. Herbst 2026 pic.twitter.com/cmCK0AgBaR — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) July 6, 2023 Bei der Landtagswahl im September 2021 hatte die SPD 39,6 Prozent erreicht. Die AfD war mit 16,7 Prozent auf Platz zwei gekommen, vor der CDU mit 13,3 Prozent. Die Linke hatte 9,9 Prozent erreicht, Grüne und FDP hatten es mit 6,3 bzw. 5,8 Prozent ebenfalls in den Landtag geschafft. Für die INSA-Umfrage wurden im Zeitraum von 26. Juni bis 3. Juli 1.000 Menschen über 18 Jahre befragt, teils telefonisch, teils online. Die nächsten Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern stehen erst 2026 an. Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BILD: Die Werte mit getrennter Ausweisung der Unionsparteien.Für die Kräfteverhältnisse im Bundestag ist aufgrund der Fraktionsgemeinschaft die Summe entscheidend (solange die CSU die Sperrklausel überwindet).https://t.co/5YHOiR9tWZpic.twitter.com/AIZKDwZgUU — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) July 4, 2023 Die AfD befindet sich derzeit bundesweit im Umfragehoch. Vor wenigen Tagen erst erreichte die Partei in Thüringen den Höchstwert von 34 Prozent. Auch eine aktuelle INSA-Umfrage zur Bundestagswahl sah die AfD bei einer getrennten Ausweisung der Unionsparteien CDU und CSU als stärkste Kraft. Mehr zum Thema – Höllenfeuer in Sonneberg: Das ist erst der Anfang

