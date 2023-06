"Blue Punisher": 13-Jährige in Neubrandenburg stirbt an Überdosis Ecstasy

Das Mädchen aus der Kleinstadt Altentreptow soll gemeinsam mit einer Freundin Ecstasy-Tablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt konsumiert haben. Vier Männer, die die Tabletten im Raum Neubrandenburg verkauft haben sollen, wurden festgenommen.

Am Montag ist ein 13-jähriges Mädchen aus Altentreptow im Landkreis Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, vermutlich an den Folgen der Einnahme einer Ecstasy-Tablette gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Laut Angaben der Polizei soll das Mädchen zusammen mit einer 15-jährigen Freundin Ecstasy "mit enorm hohen Wirkstoffgehalt" genommen haben. Beide Mädchen befanden sich in der Folge in Lebensgefahr und wurden im Klinikum Neubrandenburg behandelt. "Blue Punisher": Anspielung auf Marvel-Helden Schweizer Stadtparlament in Bern sagt Ja zu kontrolliertem Kokainverkauf Aktuell befindet sich in der Gegend noch ein weiteres Mädchen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Alle drei Mädchen sollen der Polizei zufolge eine blaue Ecstasy-Tablette konsumiert haben, die in Anspielung auf einen Marvel-Helden den Namen "Blue Punisher" trägt und mit dem Symbol des Helden, einem Totenkopf, verziert ist. Am Montag kam es bereits zur Festnahme von vier Personen, gegen die wegen Drogenhandel und der Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige ermittelt wird. Laut Medienberichten soll es sich um drei Jugendliche im Alter von 16 bzw. 17 Jahren handeln sowie einen 37-jährigen Mann. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen beschlagnahmte die Polizei laut eigenen Angaben weitere Drogen sowie Geld und Revolvermunition. Mehr zum Thema – Ukraine und Afghanistan im Fokus: Drogenkonsum steigt laut UN-Drogenbericht

