Massenschlägerei in Berliner Freibad: Jugendlicher und Wachmann verletzt

Im Berliner Freibad Sommerbad Pankow kam es Sonntag zu einer Schlägerei. Daran waren mehr als 20 Jugendliche beteiligt, Wachmänner und die Polizei mussten hinzugezogen werden.

Quelle: www.globallookpress.com © Christoph Hardt

Wieder kam es am Wochenende zu Ausschreitungen in einem Berliner Freibad: So ist die Berliner Polizei am Sonntag wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter zwei Dutzend Jugendlichen ins Sommerbad Pankow gerufen worden. Das berichtet der rbb am Montag. Ein zunächst verbaler Streit unter den etwa 20 Beteiligten habe sich rasch zu einem Handgemenge ausgeweitet, woraufhin der Sicherheitsdienst des Freibads die Polizei rief. Noch bevor die Beamten eintrafen, habe der Sicherheitsdienst die Menge auflösen und zwei flüchtende Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren festhalten können. Elf Verletzte bei Gewaltorgie im Columbiabad: Bademeister flüchten in Aussichtsturm Zwischen dem 16-jährigen Jugendlichen und einem 24-jährigen Sicherheitsmitarbeiter kam es zu einer handfesten Schlägerei, bei der beide verletzt wurden. Eine ärztliche Behandlung hätten alle Beteiligten abgelehnt, so die Polizei, die keine Angaben zur Herkunft der Täter machte. Die beiden Jugendlichen seien nach Rücksprache mit ihren Eltern wieder freigelassen worden. Seit Jahren häufen sich die Fälle migrantischer Gewalt in Berliner Freibädern, viele Einrichtungen haben daher private Sicherheitsdienste eingestellt. Die Berliner Regierung ignoriert das Problem. Mehr zum Thema - Gewalt in Schwimmbädern und das Preisgeben öffentlichen Raumes in Deutschland

