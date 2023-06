Britische Anti-Terror-Polizei verhört Grayzone-Journalisten

Britische Beamte verhörten den Grayzone-Journalisten Kit Klarenberg unmittelbar nach der Landung seines Flugzeugs auf dem Londoner Flughafen Luton Anfang des Monats fünf Stunden lang zu seinen politischen Ansichten und seiner Berichterstattung.

Der Journalist Kit Klarenberg, ein Staatsangehöriger des Vereinigten Königreichs, wurde von den britischen Behörden festgenommen und zu seiner politischen Berichterstattung und seinen angeblichen Verbindungen zu Russland befragt, berichtete Grayzone am Mittwoch. Meinung Erschreckend, aber wahr: US-Geheimdienste können selbst gelöschte Nachrichten heimlich abrufen Klarenberg, der für zahlreiche Medien, darunter The Grayzone und RT, geschrieben hat und für seine Enthüllungen über die Machenschaften britischer und amerikanischer Geheimdienste bekannt ist, wobei er oft geleakte oder nicht klassifizierte Dokumente verwendet, wurde Berichten zufolge unmittelbar nach der Landung seines Flugzeugs auf dem Londoner Flughafen Luton Anfang des Monats von sechs Anti-Terror-Beamten in Zivil angesprochen. Er kam aus Belgrad, Serbien, wo er sich derzeit aufhält. Grayzone berichtet, dass der Journalist dann in einen Raum gebracht wurde, in dem die Polizei alle seine elektronischen Geräte, Bankkarten, Kameraspeicherkarten und SIM-Karten konfiszierte, seine Fingerabdrücke und seine DNA nahm, Fotos machte und ihn einem fünfstündigen Verhör unterzog, wobei sie ihm mit Verhaftung drohte, falls er sich weigere zu kooperieren. Im Verhörraum wurden Klarenberg dann eine Reihe von Fragen gestellt, unter anderem, ob er Eigentum im Ausland besitze, warum er sich entschieden habe, in Serbien zu leben, und wie viel er für die Miete zahle. Er wurde auch zu seiner journalistischen Arbeit befragt, für welche Medien er schrieb, wie oft und wie viel Geld ihm von Grayzone bezahlt wurde, auf welches Bankkonto es überwiesen wurde und wie viel Kontakt er mit Max Blumenthal, dem Herausgeber der Website, hatte. Die Beamten der "Terrorismusbekämpfung" befragten den Journalisten dann zu seinen angeblichen Verbindungen zu Russland, ob Grayzone eine Vereinbarung mit russischen Sicherheitsdiensten über die Veröffentlichung von gehacktem Material hatte, ob Klarenberg mit russischen Geheimdienstmitarbeitern zusammengearbeitet oder Kontakt zu Personen gehabt hatte, die mit russischen Staatsmedien in Verbindung standen, und ob Grayzone von Russland gesponsert worden war. Meinung Es sind nicht die Russen: Wir werden mit US-Propaganda überflutet Dem Bericht zufolge befragte die Polizei Klarenberg auch zu seinen politischen Zugehörigkeiten und Überzeugungen, seinem Engagement für Aktivisten, seiner Meinung über die russische Regierung und die Lage in der Ukraine. Nachdem die Beamten anscheinend keine Fragen mehr hatten, wurde Klarenberg nach eigenen Angaben freigelassen, ihm wurde aber mitgeteilt, dass gegen ihn weiterhin ermittelt werde. Eine Woche nach seiner Festnahme schickte die Polizei sein Tablet und zwei Speicherkarten zurück, behielt aber eine alte SD-Karte mit der Begründung, dass sie "für ein Strafverfahren relevant sein könnte". Wie Grayzone berichtet, könnte Klarenbergs plötzliche Vernehmung mit den öffentlichkeitswirksamen Berichten des Journalisten über die Intrigen der britischen und amerikanischen Geheimdienste zusammenhängen. Im vergangenen Jahr deckte Klarenberg auf, wie Hardliner der Tory-Regierung den Brexit ausnutzten und Boris Johnson als Premierminister einsetzten. Im Oktober 2022 deckte er die angeblichen Pläne des Vereinigten Königreichs auf, die Brücke von Kertsch zu bombardieren, die die Krim mit der Russischen Föderation verbindet. Letzten Monat berichtete er auch über nicht klassifizierte Dokumente, die nahelegen, dass zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 für eine gemeinsame Operation der CIA und des saudischen Geheimdienstes rekrutiert worden waren. Mehr zum Thema - Der industrielle Zensurkomplex: Akteure und Methoden einer neuen Inquisition





