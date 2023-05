Schießerei in Köln: Ein Mann, offenbar Mitglied der "Hells Angels", getötet

Im Kölner Stadtteil Mülheim ist es nach inzwischen polizeilich bestätigten Presseberichten zu einer Schießerei auf offener Straße gekommen. Ein Mann wurde dabei getötet und eine Frau musste mit Verletzungen ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Quelle: Gettyimages.ru © Katherine Cheng/SOPA Images/LightRocket

Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer lokaler und überregionaler Medien ist es in Köln am Samstag zu einer Schießerei gekommen, bei der nach derzeitigem Stand ein Mensch getötet wurde. Bei dem Getöteten handelt es sich offenbar um ein Mitglied der "Hells Angels". Eine Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. An der Auseinandersetzung auf offener Straße im Stadtteil Mülheim seien mehrere Personen beteiligt gewesen. Genaueres zu den Hintergründen der Tat und weiteren Beteiligten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Brisant ist, dass sich die Schießerei nicht weit von einer Polizeiwache entfernt zugetragen hat. Laut dem Sprecher der Behörde habe sich die Tat "nur wenige Hundert Meter von der Polizeiwache Mülheim entfernt im Böcking-Park" ereignet. Mehr zum Thema - Schießerei in Duisburg: Offenbar Fehde zwischen Rockern und türkisch-arabischem Clan

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.