Leichenfund auf Recklinghäuser Schulhof: Hat ein Jugendlicher die 19-jährige Frau erdrosselt?

Am Montagmorgen machten Grundschüler einer Schule in Recklinghausen eine schreckliche Entdeckung auf ihrem Schulhof: Eine Frauenleiche. Die Polizei ermittelt, es verdichten sich Hinweise auf ein Morddelikt.

Quelle: www.globallookpress.com © David Young / dpa

Nach dem Fund einer Frauenleiche auf einem Schulhof der Marienschule in Recklinghausen hat es eine Festnahme gegeben. Der Festgenommene ist 17 Jahre alt und männlich. Mehr hat die Polizei bislang nicht über ihn preisgegeben. Er steht in Verdacht, die 19-jährige Frau erdrosselt zu haben, die Schüler einer Grundschule am Morgen entdeckt hatten. Nach Amoklauf an Schule in Russland: Lebenslange Haftstrafe für den Täter Opfer und Täter haben sich laut Polizei gekannt, das Motiv der Tat ist bislang unklar. Die Polizei verrät vorerst auch nicht, wie sie auf den Siebzehnjährigen als Tatverdächtigen kam. "Die Ermittlungen zum Tatmotiv und die Auswertungen der gesicherten Spuren dauern noch weiter an", sagte eine Sprecherin der Polizei am Abend. Die Leiche der Frau war am Montagmorgen gegen 7 Uhr von Grundschülern auf dem hinteren Teil des Geländes der Marienschule gefunden worden. Radio Vest berichtete, dass für die Kinder zunächst nicht zu erkennen war, dass die Frau bereits tot ist. Sie gingen davon aus, dass die Frau schlafe. Der herbeigerufene Notarzt stellte dann den Tod fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bochum wurde die leblos aufgefundene 19-Jährige am Montag im Institut für Rechtsmedizin der Universität Essen obduziert. Es ergaben sich Anzeichen für einen gewaltsamen Tod durch Strangulation. Nach dem schrecklichen Fund mussten die Schüler durch Psychologen betreut werden, der Unterricht fiel am Montag aus. Die Schule war den ganzen Tag für die Ermittlungsarbeit der Kripo abgesperrt. Mehr zum Thema - Der böse Russe und die deutsche Gewaltkultur

