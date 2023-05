Grünen-Abgeordnete Emilia Fester: "Bismarck! Der war Kanzler?! Witzig!"

Reichskanzler Bismarck 1871? BRD-Gründung 1949? Allgemeinwissen – sollte man meinen. Doch bei der Grünen-Bundestagsabgeordneten Emilia Fester sieht das ganz anders aus.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Frederic Kern

In einem Interview mit dem Journalisten Mirko Drotschmann hat die umstrittene Grünen-Politikerin Emilia Fester ihre fehlenden Geschichtskenntnisse offenbart. Der TV-Moderator hatte die Bundestagsabgeordnete für das ZDF interviewt. Thema war ein Geschichts-Quiz, an dem auch andere Abgeordnete teilnahmen. Feministische Außenpolitik: Baerbock lässt Bismarcks Namen im Auswärtigen Amt tilgen Auf die Frage, wer 1871 deutscher Reichskanzler wurde, antwortet die 25-Jährige: "Das weiß ich nicht." Der Moderator gibt ihr Hinweise: "Ein Mann, nachdem z. B. ein Hering benannt wurde." Fester lacht laut los: "Waaas?" Dann wird der Anfangsbuchstabe genannt, "B" und der Groschen fällt: "Der Bismarck". Offenbar überrascht davon, richtig geraten zu haben, sagt sie: "Ach was, wirklich? Der war Kanzler? Witzig!" Irre:Deutsche Bundestags-Abgeordnete Emilia #Fester hat keinen blassen Schimmer von deutscher Geschichte, legt aber am Ende einen Tanz auf dem Dach des Bundestages hin, der sich gewaschen hat!Unfassbar, wie verblödet man sein kann, (wer dieses Gesocks wählt).#Grünepic.twitter.com/Ra5aPxGhDu — Hartes Geld (@Hartes_Geld) May 18, 2023 Auf die Frage, wann die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, überlegt Fester zwischen 1945 und 1946. Das war allerdings erst 1949 der Fall. Mit der nächsten Frage hatte die vermeintliche "Antifaschistin" auch kein Glück: Woran scheiterte Hitler-Attentäter Georg Elser 1939? "Weiß ich nicht, erzähl!", erwiderte Fester. Beim Hinweis auf Parallelen zu Widerstandskämpfer Claus Schenk Graf von Stauffenberg hat sie dann doch eine Ahnung: "Ah, hat der ein Attentat verübt?" Fester ist durch ihre emotionale Rede für die umstrittene Impfpflicht gegen Covid-19 bekannt geworden. Dazu nimmt sie immer wieder kurze Tanz-Videos für die sozialen Medien im Bundestag auf. Mehr zum Thema - Baerbock und Bismarck: Aus der Geschichte nichts gelernt

