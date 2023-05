"Wir brauchen Geld!" – "Letzte Generation" verlegt sich aufs Betteln

Den Klimaklebern der "Letzten Generation" geht das Geld aus. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Material und Fahrten sind jeden Monat sechsstellig. Nun bitten die sogenannten Aktivisten im Netz um Spenden – und ernten vor allem Wut und Hohn.

Quelle: www.globallookpress.com © Jonas Gehring/Keystone Press Agency

Den sogenannten "Klimaschützern" der "Letzten Generation" geht nach eigenen Angaben das Geld aus. Auf Twitter schrieb die Gruppe am Donnerstagmorgen: "Trotz tausender Kleinspenden jeden Monat leeren sich unsere Kassen. Denn der Widerstand wächst immer schneller. Und mehr Widerstand braucht auch mehr Geld. Um die aufgekommene Kraft der letzten Wochen zu nutzen und bis September Banner, Fahrtkosten und Miete, Vorträge und Trainings bezahlen zu können, brauchen wir grob überschlagen noch 840.000 Euro. Es geht nur mit deiner Hilfe! Spende jetzt (...)" 💰Wir brauchen Geld!Nicht nur bei der Wandelbündnis-Initiative ist das gerade Thema: 👉🏽https://t.co/eTnJWMa5oC Trotz tausender Kleinspenden jeden Monat leeren sich unsere Kassen. Denn der Widerstand wächst immer schneller. Und mehr Widerstand braucht auch mehr Geld. pic.twitter.com/IpLKNQK5TL — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 18, 2023 Der Nachricht beigefügt war eine Grafik, die die Kosten der "Letzten Generation" im Monat April darstellte. Die Gesamtkosten werden mit 171.467,58 Euro angegeben. Der mit Abstand größte Einzelposten sind Raummieten für Vortragsräume und Unterkünfte (108.555,51 Euro), gefolgt von Materialkosten (24.845,53 Euro), Verpflegung (18.032,35 Euro) und Fahrtkosten (12.064,92 Euro). Gehalt für Protestler – Verein als Jobcenter der "Letzten Generation" Im Tweet verlinkt ist ein Artikel des Boulevardblatts B.Z., aus dem hervorgeht, dass es bei den Klimaklebern keine Neueinstellungen gibt. Manche der "Aktivisten" erhielten ein Monatsgehalt über den Verein "Wandelbündnis – Gesamtverband für den sozial-ökologischen Wandel e.V.", dem nun aber offenbar das Geld für neue Stellen fehlt. Die Kommentare unter den Tweets der "Letzten Generation" sind fast ausschließlich ablehnend und höhnisch. Zahlreiche Nutzer empfehlen den Aktivisten, arbeiten zu gehen: "Ich empfehle: Arbeiten hab ich mein Leben lang gemacht, wenn ich Geld brauchte. Klappt prima." Andere Kommentatoren empfehlen der "Letzten Generation", sich an ihre reichen Gönner zu wenden: "Fragt mal die Millionäre in euren Reihen, die ihr Vermögen aus nicht gerade umweltschonender Industrie haben." Bislang galt der Climate Emergency Fund als Hauptfinanzier der "Letzten Generation". Neben diesem finanziert ein ganzes Netzwerk ähnlicher Organisationen die "Klimaproteste" in zahlreichen Staaten der Erde und bietet auch juristische und mediale Unterstützung. Hinter dem Climate Emergency Fund steht die US-Oligarchin Aileen Getty. In der Bundesrepublik werden die Klimakleber trotz ihrer kriminellen Aktivitäten von Politik, Medien, Justiz und Polizei eher wohlwollend behandelt. Die Apokalyptiker dienen regelmäßig als Beleg dafür, dass die "Klimapolitik" der Regierung im Grundsatz richtig ist – und dabei noch gemäßigt. Mehr zum Thema - Moderne Kreuzritter oder – Wenn der Klimaglaube mit dem Dieselverbrauch der Panzer harmoniert

