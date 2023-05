Feiern und gedenken mit Russen – geht gar nicht: NRW-Handelsagentur entlässt So-yeon Schröder-Kim

Die landeseigene NRW.Global Business-Gesellschaft trennt sich von der Ehefrau des Alt-Bundeskanzlers Schröder. Trotz vorheriger "Warnungen" begleitete Schröder-Kim ihren Mann zu einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin. Die Kampagne gegen Gerhard Schröder erfährt damit das nächste traurige Kapitel.

Quelle: www.globallookpress.com © Bernd von Jutrczenka

"Wenn schon, den schon", muss die aktuelle mehrheitliche Diskreditierungsstrategie gegenüber dem deutschen Kanzler der Jahre 1998–2005, Gerhard Schröder, lauten. Nachdem erneut mehrere Parteiausschlussanträge seitens SPD-Ortsvorständen endgültig gescheitert waren, muss nun zumindest die Ehefrau, So-yeon Schröder-Kim, medienwirksam symbolisch rausgeschmissen werden. Schröder-Kim war bis zu ihrer jüngsten Teilnahme bei einem Empfang in der russischen Botschaft in Berlin bezüglich des 78. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland als Repräsentantin für das Unternehmen NRW.Global Business in Südkorea tätig. Das Unternehmen ist eine landeseigene Handelsagentur des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW). Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums NRW bestätigte nun gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger, dass Schröder-Kim rein aufgrund ihrer Gedenkteilnahme in Berlin fristlos entlassen wurde. Die Überschrift des Artikels im Stadt-Anzeiger lautet (Bezahlschranke): "Mit ihrer Teilnahme an einer Party in der russischen Botschaft hat So-yeon Schröder-Kim das Fass zum Überlaufen gebracht." Die Sprecherin des NRW-Wirtschaftsministeriums wird mit den Worten zitiert: "Frau Schröder-Kim ist mit sofortiger Wirkung freigestellt, und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.Global Business fristlos beendet." Des Weiteren verweist die ungenannte Sprecherin in dem Artikel auf die Tatsache, dass Schröder-Kim demnach zuvor mehrmals von der Landesregierung angewiesen worden war "sich politisch bedeckt zu halten". So bestätigt die NRW-Landesmitarbeiterin: "Es gab mehrere Hinweise durch die NRW.Global Business gegenüber Frau Schröder-Kim, dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten." Bezüglich solcher Vorgaben lassen sich so weit keinerlei inhaltliche Äußerungen hinsichtlich Schröder-Kims prorussischer Einstellung finden. Das Hamburger Magazin Spiegel zitierte in einem Artikel im März des Vorjahres einen Instagram-Post von ihr, der demnach kurz danach gelöscht wurde. Dieser soll lauten: "Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden." Parteiausschluss endgültig gescheitert: Ex-Kanzler Schröder bleibt SPD-Mitglied Zu diesen Zeitpunkt hatte Gerhard Schröder langjährige Mitarbeiter verloren, die "wegen Putins Ukrainefeldzug nicht mehr für ihn arbeiten wollen", so der Spiegel darstellend. Schröder-Kim hätte daraufhin via Instagram kommentiert, dass "nicht alle Verbindungen zu Russland gekappt werden dürfen". Der Beitrag soll weiter lauten: "Denn diese sind – trotz der gegenwärtig dramatischen Lage – die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird." Schlagzeilen der deutschen Medienlandschaft lauten zum Ereignis: Bild: "WEGEN AUFTRITT MIT GAS-GERD BEI RUSSEN-PARTY – So-yeon Schröder-Kim gefeuert!"

RND: "Land NRW feuert So-yeon Schröder-Kim nach Teilnahme an Feier in russischer Botschaft."

FAZ: "Feier in russischer Botschaft: NRW-Gesellschaft trennt sich von Gerhard Schröders Ehefrau

WAZ: Gefeuert – So-yeon Schröder-Kim als NRW-Lobbyistin untragbar Laut dem Artikel des Kölner-Stadtanzeigers hätte die Unternehmensführung von NRW.Global Business "dem Land NRW bereits 2022 vorgeschlagen, die Zusammenarbeit zu beenden". Der NRW-Landeschef der Jungen Liberalen, Alexander Steffen, wird mit der Wahrnehmung zitiert: "Wenn aber seine Ehefrau So-yeon Schröder-Kim, die als Repräsentantin von NRW.Global Business und somit mittelbar Angestellte des Landes NRW, an einer Propaganda-Veranstaltung zum Tag der Befreiung in der russischen Botschaft auftaucht, untergräbt dies die wichtige Solidarität mit der Ukraine. Dieses Verhalten ist nicht hinzunehmen." Auf der Webseite von NRW.Global Business findet sich keinerlei aktueller Presseverweis auf die Personalentscheidung. Eine mögliche Entlassung sei jedoch "zunächst juristisch geprüft worden. Diese Prüfung ist jetzt abgeschlossen", so NRW.Global Business gegenüber der Kölner Zeitung. Am 5. März 2022 veröffentlichte Schröder-Kim einen offenen Brief an die SPD-Parteileitung. In dem heißt es unter anderem: "Mich entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne vor allem des Springer-Verlages gegen meinen Mann meint, unterstützen zu sollen … Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun, und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen …" Mehr zum Thema - Medienbericht: Polnische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Gerhard Schröder

