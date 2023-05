Ukrainischer Präsident Selenskij auf Deutschlandbesuch

In der Nacht zum Sonntag ist der ukrainische Präsident in Berlin gelandet. Der genaue Ablauf des Besuchs ist nicht bekannt. Erwartet wird, dass Selenskij heute in Aachen den Karlspreis entgegennimmt. Die Bundesregierung sicherte 2,7 Milliarden Euro weitere militärische Unterstützung zu.

Quelle: www.globallookpress.com © Christophe Gateau

Der ukrainische Präsident Selenskij besucht Deutschland. In der Nacht zum Sonntag ist Selenskij in Berlin gelandet. Es ist der erste Deutschlandbesuch Selenskijs seit Beginn der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Selenskij hatte zuvor Italien besucht und dort um weitere Unterstützung geworben. Er traf in Rom mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Papst Franziskus zusammen. Auch in Deutschland wird Selenskij um weitere finanzielle und militärische Unterstützung bitten. Das geht aus einem Tweet hervor, den der ukrainische Präsident unmittelbar nach seiner Landung absetzte. Er schrieb: Bereits in Berlin. Waffen. Umfangreiches Paket. Luftverteidigung. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit. Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023 Das genaue Programm des Besuchs ist nicht bekannt. Inzwischen wurde Selenskij von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Erwartet wird zudem, dass Selenskij die Stadt Aachen besucht. Er und die ukrainische Nation werden dort in diesem Jahr mit dem Karlspreis für europäische Verdienste ausgezeichnet. Die Vergabe an die Ukraine ist umstritten. So hält Sahra Wagenknecht (Die Linke) Selenskij für "ungeeignet". Sie riet dem ukrainischen Präsidenten, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen. Bereits vor seinem Besuch sagte die Bundesregierung der Ukraine weitere militärische Unterstützung in einem Umfang von 2,7 Milliarden Euro zu. Mehr zum Thema – Nun also doch: Selenskij wird Berlin besuchen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.