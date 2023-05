Söder zu Katholiken: wer Hamster segnet, kann auch Schwule segnen

Der bayerische Ministerpräsident kritisiert die katholische Kirche – früher undenkbar. Allerdings handelte es sich bei der Organisation, bei der er auftrat, nur um eine katholische Laienorganisation, das Zentralkomitee deutscher Katholiken. Die Entscheidungen werden in der Kirche an anderem Ort getroffen.

Quelle: www.globallookpress.com © Peter Kneffel

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, selbst Protestant, hat in seiner Eröffnungsrede bei der Frühjahrsvollversammlung des Zentralkomitees deutscher Katholiken (ZdK) in München Transparenz und entschiedene Aufarbeitung von Missbrauch gefordert. Erinnerungslücken von Erzbischof Woelki: Missbrauchsliste schreddern, Täternamen verdrängen Es gebe "zum Teil zu wenig Empathie gegenüber den Betroffenen." Bayern werde eine zentrale Anlaufstelle für die Opfer einrichten. "Die Missbrauchsfälle müssen vollständig aufgeklärt werden. Grundsatz muss sein: Helfen, zuhören, Frieden stiften." Anders sei das Vertrauen nicht zurückzugewinnen. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche mit 90.000 ein neues Allzeithoch erreicht. Die katholische Kirche, so der CSU-Politiker, müsse auch in anderer Hinsicht offener werden. "Wenn man Autobahnraststätten, Gondeln und Hamster segnen kann", dann könne man das auch für homosexuelle Partnerschaften tun. Gleichzeitig kritisierte er den Rückzug der katholischen Schule aus dem Bildungswesen. Viele Bistümer wickeln derzeit aus finanziellen Gründen ihre Schulen ab. Meinung Die katholische Friedensbewegung – Beitrag zur Beilegung des Ukraine-Konflikts? In der Versammlung selbst dürfte Söder mit solchen Aussagen auf viel Gegenliebe stoßen. Die Präsidentin des Zentralrats der Katholiken, Dr. Irme Stetter-Karp, kritisierte die katholische Hierarchie als eine "Kirche, die von Männern geprägt ist, die ihre Macht zementieren, Entwicklungen verweigern und die Gräben zwischen der Kirche und der Welt weiter vertiefen."" Allerdings hat das Zentralkomitee deutscher Katholiken nur eine beratende Funktion bei der deutschen Bischofskonferenz, also keinerlei Entscheidungskompetenz. Seine Hauptfunktion ist die Organisation der Katholikentage. Mehr zum Thema - Gibt es ein EU-Projekt zur Demontage des Christentums?

