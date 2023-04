Berlin: Taxifahrer erliegt nach Überfall seinen Verletzungen

In Berlin-Grunewald wurde ein 49-jähriger Taxifahrer von einem Unbekannten überfallen und erlag später seinen Verletzungen. Der Täter soll ihm in den Hals gestochen haben und ist auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Quelle: AFP © Tobias SCHWARZ

In Berlin-Grunewald wurde ein Taxifahrer von einem Unbekannten überfallen und verstarb später an seinen Verletzungen. Laut einer Polizeisprecherin ereignete sich der Überfall am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Brahms-Straße, Ecke Richard-Strauß-Straße. Der Täter soll dem Taxifahrer in den Hals gestochen haben. Nancy Faeser erwägt Messerverbot in Bus und Bahn Ein Passant entdeckte den schwer verletzten Fahrer in seinem Auto. Er alarmierte die Feuerwehr und leistete Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebraucht. Die Ärzte konnten dem schwer verletzten 49-Jährigen in einer Notoperation jedoch nicht mehr helfen. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Heute Morgen haben eine oder mehrere bislang unbekannte Personen in der Brahmsstraße in #Grunewald einen Taxifahrer angegriffen. Er verstarb wenig später im Krankenhaus.Unsere 2. #Moko des #LKA ist am #Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) April 6, 2023 Die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit läuft eine intensive Spurensicherung an dem Taxi und in der unmittelbaren Umgebung des Fahrzeugs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Die Polizeisprecherin erklärte: "Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei uns zu melden." Mehr zum Thema - Berlin: Mutter vor den Augen ihrer Kinder in BVG-Bus niedergestochen

