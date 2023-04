Geschwisterstreit in Berlin eskaliert: Mann schießt Bruder in Oberschenkel

Im polizeibekannten Bezirk Wedding endete ein Wortgefecht unter Brüdern mit zwei Schüssen aus einer Pistole. Der Täter bleibt flüchtig, der Verletzte musste operiert werden.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Alexander Pohl

Laut der offiziellen Meldung der Polizei Berlin wurden "Polizei und Rettungskräfte zu einem Lokal in Gesundbrunnen alarmiert". Dort fanden sie eine durch einen Pistolenschuss verletzte Person vor. Zeugen, die sich "als Gäste in dem Café in der Bastianstraße aufhielten", gaben der alarmierten Polizei zu Protokoll, dass gegen 18:30 Uhr "ein 37-jähriger Mann den Gastraum betrat, zu seinem dort anwesenden 39-jährigen Bruder ging und mit diesem in einen lautstarken Streit geriet", so Auszüge der Mitteilung. Im Rahmen eines eskalierenden Handgemenges zog der jüngere der beiden Streithähne dann eine Pistole und gab zwei Schüsse ab. Weiter heißt es: "Eines der Projektile verletzte den Älteren am Oberschenkel. Unter Drohungen, dass er auch seine eigene Frau umbringen wolle, flüchtete der jüngere Bruder mit der Waffe in Richtung Badstraße (im Bezirk Wedding)." Augenzeugen wie auch andere Personen in und vor dem Lokal kamen nicht zu Schaden. Die anwesenden Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Der Täter wurde bislang noch nicht dingfest gemacht. Mehr zum Thema – Kriminalstatistik 2022: Steigende Fallzahlen bei Straf- und Gewalttaten & Wirtschaftskriminalität

