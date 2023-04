"Entbindende Person"? ARD-Redaktion gibt Druck nach und korrigiert zu "Mutter"

In einem jüngst erschienenen Artikel der Tagesschau zum "Familienstartzeitgesetz" war die Rede von einer "entbindenden Person". Empörte Reaktionen in den sozialen Medien blieben nicht aus. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder meldete sich zu Wort. Die Tagesschau sah sich zum Einlenken gezwungen.

© Screenshot: Tagesschau.de

