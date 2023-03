Verbot neuer Öl- und Gasheizungen: Ampel einigt sich auf Kompromiss

Die Bundesregierung hat sich beim Gesetz zum Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen geeinigt. Im Kern bleibt es dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/www.imago-images.de

Die Bundesregierung hat sich beim umstrittenen Gebäudeenergiegesetz mit dem Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen geeinigt. Demnach bleibt es im Kern dabei, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Es soll aber Ausnahmen, Übergangsfristen und eine umfassende Förderung geben. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums liegt dazu nun ein fertiger Gesetzentwurf vor, der zunächst in die Länder- und Verbändeanhörung und anschließend ins Kabinett gehen soll. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte: "Dass der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz jetzt ein gemeinsamer aller Regierungsparteien ist, befriedet hoffentlich die Debatte und sorgt dafür, dass über das wichtige und schwierige Thema ruhig und besonnen argumentiert wird. […] Mit dem Gesetz werden für einen weiteren Sektor die Weichen auf Klimaneutralität gestellt, und wir ermöglichen einen pragmatischen Umstieg. Ich bin sehr zufrieden." Gesetzentwurf über Verbot von Gas- und Ölheizungen - FDP kündigt Widerstand an Der Gesetzentwurf verzichtet auf die ursprünglich vorgesehene Austauschpflicht für funktionierende Öl- und Gasheizungen. Gehen alte Heizungen nach 2024 kaputt, gibt es Übergangsfristen. Die 65-Prozent-Regel für den Einbau neuer Heizungen gilt auch nicht für Hausbesitzer, die über 80 Jahre alt sind. Erst wenn deren Haus vererbt oder verkauft wird, greift das neue Recht – mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren. Eine Härtefallausnahme soll die Wirtschaftlichkeit sein, wenn Gebäudewert und Investitionssummen in einem nicht angemessenen Verhältnis stehen. Außerdem gibt es keine Festlegung auf Wärmepumpen als Alternative zu Öl- und Gasheizungen, stattdessen gilt Technologieoffenheit. Der Übergang werde "pragmatisch und sozial verträglich gestaltet", hieß es dazu aus dem Wirtschafts- und dem Bauministerium: "Um das Gesetz noch verbraucherfreundlicher zu gestalten, wurden die Übergangsfristen und die Optionen – vor allem für den Neubau – noch mal erweitert, zum Beispiel um Solarthermie." (rt/dpa) Mehr zum Thema - Medienbericht: Habeck will Öl- und Gasheizungen ab 2024 verbieten

