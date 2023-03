Bundesweites 49-Euro-Ticket vom Bundesrat beschlossen

Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Finanzierungsgesetz zu, das die Nutzung eines 49-Euro-Tickets bundesweit für den Nahverkehr ermöglicht. Ab Mai können Kunden für monatlich 49 Euro dann Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen.

Quelle: www.globallookpress.com

Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets kommt: Der Bundesrat hat der Einführung und Finanzierung des bundesweit gültigen 49-Euro-Tickets zugestimmt. Der Bund und die Bundesländer hatten sich im Rahmen des milliardenschweren Entlastungspakets wegen der Energiekrise auf ein "Deutschlandticket" für 49 Euro im Monat ab diesem Jahr geeinigt. Mit dem Ticket soll der öffentliche Personennahverkehr vor allem für Pendler attraktiver werden. "Das Ticket ist auf Dauer angelegt und wird für eine bessere Auslastung des Verkehrs sorgen", sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz Oliver Krischer dazu im ZDF. 49-Euro-Ticket kommt: Bund und Länder einigen sich über Finanzierung Das 49-Euro-Ticket wird zum 1. Mai 2023 eingeführt, die deutschlandweit gültige Monatskarte wird ab dem 3. April verkauft. Je zur Hälfte wollen Bund und Länder den Ausfall an Einnahmen ausgleichen, die bei den Verkehrsbetrieben durch den günstigeren Preis entstehen. Die Bundesregierung beteiligt sich an der Finanzierung des Tickets von 2023 bis 2025 mit jeweils 1,5 Milliarden Euro jährlich, für die andere Hälfte sollen die Bundesländer aufkommen. Das 49-Euro-Ticket gilt deutschlandweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Wie das Ticket genutzt werden kann, erklärt der NDR an einem Beispiel: "Mit einem in Hamburg beim Hamburger Verkehrsverbund gekauften Ticket dürfen auch Regionalbahnen in Bayern oder die U-Bahn in Berlin genutzt werden. Auch auf den Hamburger Hafenfähren wird das Ticket akzeptiert." Um Missverständnisse bei der Nutzung des deutschlandweiten Tickets auszuräumen, starteten regionale Verkehrsbetriebe Werbekampagnen. So macht die BVG in Berlin mit dem Slogan "Bayern gehört zu Berlin" auf das Ticket aufmerksam. Das Deutschlandticket gibt es nur digital über ein monatlich kündbares Abonnement. Es ist über die Apps oder Internetseiten der regionalen Verkehrsunternehmen, bei der Deutschen Bahn AG und in Kundenzentren erhältlich. Mehr zum Thema - 49-Euro-Ticket soll zum 1. Mai kommen

