Berliner "Klima"-Volksentscheid an nötigem Quorum gescheitert – "Klimaneutralität" doch erst 2045

Die wochenlange Kampagne in der deutschen Hauptstadt in Sachen Klimapolitik scheint erfolgreich gewesen zu sein – zumindest, was die Mobilisierung in den inneren Stadtbezirken angeht. Allerdings wurde die erforderliche Zahl von Ja-Stimmen insgesamt klar verfehlt.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Christian Spicker via www.imago-images.de

Die Abstimmung zum Berliner "Klima-Volksentscheid" ist beendet. Die Wahllokale haben um 18 Uhr geschlossen, die Auszählungen sind weitgehend abgeschlossen. Demo-Konzert für "Berlin 2030 klimaneutral": Nur 1.200 statt der erwarteten 35.000 Unterstützer Nach Medienberichten soll die Beteiligung an dem Votum bei mindestens 30 Prozent gelegen haben. Bis zum Mittag war die Abstimmung eher schleppend verlaufen, doch nachmittags um 16 Uhr war eine Beteiligung von rund 26 Prozent erreicht. Wie der rbb meldete, wurden für fast 460.000 Menschen Briefwahlunterlagen ausgestellt. Nach Angaben des Landeswahlleiters habe es während der Abstimmung keine gravierenden Unregelmäßigkeiten gegeben. Um 19 Uhr waren etwa 90 Prozent der Stimmen ausgezählt. Demnach hatten 386.743 Abstimmungsberechtigte mit Ja gestimmt (51,3 Prozent), 354.613 mit Nein (48,3 Prozent). Da das erforderliche Quorum bei einem Viertel der 2,4 Millionen Abstimmungsberechtigten, konkret bei 607.518 Stimmen, liegt, haben die Befürworter des Volksentscheids zwar die Mehrheit der Stimmen, jedoch nicht das erforderliche Quorum erreicht. Auch die Auszählung der verbliebenen Stimmen hatte an diesem Gesamtbild von rund 51 Prozent Ja-Stimmen zu 49 Prozent Nein-Stimmen nichts mehr geändert. Gegen 22 Uhr ist mit einem vorläufigen Endergebnis zu rechnen. Mehr zum Thema - Berliner Volksentscheid zur "Klimaneutralität": Wer steckt dahinter?

