Mann fährt am Flughafen Köln/Bonn mehrere Menschen an

In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn fährt ein Mann mit einem Wagen mehrere Fußgänger an und verletzt diese. Er sei auch gegen mehrere Autos gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann "psychisch auffällig" sei.

In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Autofahrer am Freitag mehrere Fußgänger verletzt. Er sei gezielt auf Menschen zugefahren, doch hätten ihm diese wohl ausweichen können, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Niemand sei in Lebensgefahr, die Verletzungen seien überwiegend leicht. Der 57 Jahre alte Fahrer sei festgenommen worden und befinde sich im Krankenhaus. Er sei mutmaßlich psychisch krank. "Er ist offenbar gezielt auf mehrere Pkw und Fußgänger zugefahren, die ihm aber wohl ausweichen konnten", sagte der Sprecher. "Wir sprechen von mehreren Verletzten aktuell", fügt er hinzu. Auch zwei Polizisten seien leicht verletzt worden, weil der Mann bei seiner Festnahme Widerstand geleistet habe.

