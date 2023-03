Mehrfamilienhaus in Sachsen explodiert: Mehrere Häuser abgebrannt, Hauseigentümer verschüttet

Im sächsischen Ellefeld ist es in der Nacht zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Der Hauseigentümer gilt als vermisst. Er könnte beim Zusammensturz des Hauses verschüttet worden sein. Der Brand griff auf die Nebenhäuser über. Die Feuerwehr ist mit mehr als 100 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Quelle: www.globallookpress.com © Mike Müller / dpa

In der Nacht zu Sonntag ist in Ellefeld im Vogtlandkreis in Sachsen ein Haus explodiert und zusammen mit dem Nachbarhaus abgebrannt. Der 67-jährige Hauseigentümer gilt nach dem Vorfall am Morgen noch immer als vermisst, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Es wird vermutet, dass der Mann unter den Trümmern des explodierten Mehrfamilienhauses verschüttet wurde. Zunächst hatten Anwohner eine laute Explosion wahrgenommen. Ein Sprecher der Feuerwehr Auerbach berichtet laut dem Nachrichtenportal Tag24: "Diese (Epxlosion) war so gewaltig, dass das gesamte mehretagige Gebäude fast vollständig zusammenbrach, das Nachbarhaus in Brand setzte, eine benachbarte Garage beschädigt wurde und auch das gegenüberliegende Gebäude beschädigt wurde. Eine Spur der Verwüstung zeichnete die gesamte Einsatzstelle." Schon bald brannte eine Hälfte der beiden Reihenhäuser lichterloh, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff dann auf das angebaute Nachbarhaus über. Das Gebäude ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Haus, in dem die Explosion erfolgt war, liegt vollständig in Trümmern. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. "Die Strom- und Gasversorgung mussten aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten temporär abgestellt werden", so die Polizei weiter. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht benennen. Die Kriminalpolizei Zwickau hat indes die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler ist vor Ort. Mehr zum Thema – Explosion in Stuttgart: Wohnhaus entflammt und eingestürzt

