Bei Suche nach vermisstem Mädchen: Weiblicher Leichnam in Waldstück bei Freudenberg gefunden

Eine Zwölfjährige ist am Sonnabend im südwestfälischen Freudenberg von einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause zurückgekehrt. Bei der Suche nach dem Mädchen fand die Polizei am Sonntag in einem Waldstück eine weibliche Leiche.

Quelle: www.globallookpress.com © Deutzmann/imago stock&people

Bei der Suche nach einem vermissten Mädchen hat die Polizei am Sonntagmittag in Südwestfalen einen weiblichen Leichnam gefunden. In der Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein heißt es: "Am Sonntagmittag (12.03.2023) hat die Polizei in einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain eine leblose, weibliche Person aufgefunden. Ob es sich dabei um die vermisste 12-Jährige handelt, ist derzeit noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen vor Ort übernommen. Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden." Seit dem frühen Sonnabendabend wird in Freudenberg eine Zwölfjährige vermisst. Laut Polizei wurde sie zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen, als sie sich nach dem Besuch bei einer Freundin zu Fuß auf den Heimweg machte. Nach Angaben einer Sprecherin führte der kürzeste Weg durch ein Waldstück. Die Polizei und Rettungskräfte hatten mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen gesucht. Freudenberg gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein. Der Ort liegt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Mehr zum Thema - Berlin: 19-Jähriger ersticht fünfjähriges Mädchen und lässt es im Bürgerpark liegen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.