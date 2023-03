Amoklauf in Hamburg: Mehrere Tote und Verletzte

In Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die Polizei spricht von einer "Großlage".

Nach Medienberichten soll sich die Gewalttat im Stadtteil Alsterdorf ereignet haben. Die Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie es heißt, wurden die Anwohner per Smartphone über die "lebensbedrohliche Lage" informiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei#h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023 Nähere Informationen in Kürze ...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.