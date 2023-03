Über 2,6 Millionen Arbeitslose im Februar – fast 200.000 mehr als vor einem Jahr

Trotz nachlassender Auswirkungen der "Corona-Jahre" schlagen offenbar die westlichen Sanktionen gegen Russland immer stärker auf den deutschen Arbeitsmarkt durch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg im Februar 2023 die Anzahl der Arbeitslosen wieder deutlich.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Rolf Poss

Nach einem Bericht im Business Insider der USA stieg in Deutschland die Arbeitslosenzahl im Februar 2023 auf 2,62 Millionen. Das sind 192.000 offiziell gemeldete Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die offizielle Arbeitslosenquote in Deutschland beträgt damit 5,7 Prozent. Altersarmut: Deutschland ist kein gutes Land für Rentner Die Unterbeschäftigung, die zusätzlich zur Arbeitslosenzahl auch solche Beschäftigten umfasst, welche erwerbslos sind weil sie kurzfristig arbeitsunfähig sind oder sich in "Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik" wie Umschulungen befinden, lag im Februar 2023 bei rund 3,5 Millionen Personen. Das waren sogar 316.000 mehr als vor einem Jahr. Auch die Quote der Kurzarbeiter hat zuletzt deutlich zugenommen. Hier liegen die aktuellsten Daten zur tatsächlich erzwungenen Kurzarbeit erst bis Dezember 2022 vor. Im Dezember wurde für 183.000 Beschäftigte sogenanntes konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. "Damit hat sich die Inanspruchnahme zuletzt wieder merklich erhöht", schreibt die Bundesanstalt für Arbeit. Mehr zum Thema - Studie: Rund ein Drittel der erwachsenen Deutschen psychisch erkrankt – wen wundert's?

