INSA-Sonntagstrend: Ampelkoalition verliert Mehrheit

Laut dem INSA-Sonntagstrend kommt die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne ein Jahr nach der militärischen Eskalation in der Ukraine auf keine Mehrheit mehr. Die Union zeigt sich stabil.

Quelle: AFP © John MacDougall

Ein Jahr nach der militärischen Eskalation in der Ukraine hat die Ampelkoalition keine Mehrheit mehr. Zu diesem Ergebnis kommt der INSA-Sonntagstrend. In dem Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für das Springerblatt Bild am Sonntag erhebt, kommt die Kanzlerpartei SPD wie in der Vorwoche auf 21 Prozent. Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 29 % | SPD 21 % | GRÜNE 16 % | AfD 15 % | FDP 7 % | DIE LINKE 5 % | Sonstige 7 %➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu➤ Verlauf: https://t.co/mJRVJUWFRXpic.twitter.com/syP0I09Lqt — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) February 25, 2023 Die Grünen würden 16 Prozent, die FDP 7 Prozent wählen. Gemeinsam kommen die Ampel-Parteien damit nur noch auf 44 Prozent. Die Union kommt wie in der Vorwoche auf 29 Prozent, die Linke wie in der Vorwoche auf 5 Prozent, die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 15 Prozent. Damit kommen die im Bundestag vertretenen Oppositionsparteien zusammen auf 49 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Mehr zum Thema – Studie zum Ukraine-Konflikt zeigt: Westen in der Welt isoliert

