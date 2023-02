Berlin: 19-Jähriger ersticht fünfjähriges Mädchen und lässt es in einem Bürgerpark liegen

Das Kind wurde am Dienstagnachmittag in Berlin-Pankow als vermisst gemeldet, wenige Stunden später durch eine Passantin leblos und mit schweren Verletzungen aufgefunden. Täter und Opfer scheinen einander bekannt gewesen zu sein.

Quelle: www.globallookpress.com © © Paul Zinken

Die furchtbare Bestätigung erfolgte durch die Berliner Polizei am 21. Februar um kurz nach acht. So wurde im Berliner Bezirk Pankow im Bürgerpark, nahe dem Kinderbauernhof Pinke-Panke, eine zuvor als vermisst gemeldete 5-Jährige von einer Passantin leblos aufgefunden. Zuvor durchsuchten rund 100 Polizisten die Parkanlage. Rettungskräfte, die das Mädchen im Park noch wiederbeleben konnten, alarmierten den Rettungshubschrauber, der das Kind in ein Krankenhaus flog. Dort erlag es kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Verletzungen deuten laut ersten Polizeiangaben auf ein Tötungsdelikt hin. Wie die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, habe die Obduktion belegt, dass das getötete Kind "mindestens eine Stichverletzung aufgewiesen" hat. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte noch am Dienstagabend festgenommen werden. Bluttat in Regionalzug – Sieht sich Deutschland mit Zunahme an Messerattacken konfrontiert? Das Mädchen wurde demnach wohl in einem Gebüsch entdeckt. Zuletzt wurde das Kind gegen "14:45 Uhr" auf dem an den Bürgerpark angrenzenden Kinderbauernhof gesehen, so Informationen der Bild-Zeitung. Andere Zeugen gaben an, das Kind auch hinter dem Rathaus-Center gesehen zu haben. Nachdem es dann als vermisst gemeldet worden war, muss nun geklärt werden, wie es "in den mehrere hunderte Meter entfernten Bürgerpark gelangte und welche Rolle der Verdächtige dabei spielt". Ein Polizeisprecher teilte Medienvertretern mit, dass der Täter deutsch-türkischer Abstammung ist. Das Opfer hat demnach deutsch-polnisch-türkische Wurzeln. Nach ersten Informationen soll der 19-Jährige einen persönlichen Bezug zu dem Mädchen gehabt haben. Laut Polizeiangaben hat der Täter noch nicht schlussfolgernd erklärt, in welcher Beziehung das Opfer und der Festgenommene konkret zueinander standen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) reagierte im Rahmen eines Twitter-Beitrags auf den Vorfall: "Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig". Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Die Linke) twitterte am Mittwochmorgen: "Das ist so grausig, & furchtbar. Den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid." Mehr zum Thema - Messerangriff von Brokstedt: Versäumnisse der Behörden kommen ans Licht

